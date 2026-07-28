Esports World Cup 2026: I sei sopravvissuti della Street Fighter 6 Last Chance Qualifier sono stati confermati
I 32 giocatori che compongono il Main Event sono ora bloccati.
A partire da domani, 29 luglio, inizierà il Main Event del torneo Street Fighter 6 della Coppa del Mondo Esports, con 32 giocatori che si sfideranno per una fetta di un montepremi di 1 milione di dollari. La finale si terrà sabato 1 agosto, quando i 32 giocatori saranno stati ridotti a un solo vincitore.
Per quanto riguarda chi parteciperà ai prossimi giochi, la Last Chance Qualifier si è recentemente conclusa e ha determinato i sei finalisti per questa fase principale del gioco. In totale, l'evento ha ridotto il numero di giocatori a sei sopravvissuti, con i giocatori che avanzano sono i seguenti.
- Kevin "Dual Kevin" Barrios
- "Hibiki"
- Naoki "moke" Nakayama
- Ho "Xian" Kun Xian
- Alexander "Lexx" Bautista
- Hiromiki "Itabashi Zangief" Kumada
Questi giocatori sono ora stati divisi nei quattro gruppi, che utilizzeranno un formato a doppia eliminazione per ridurre il gruppo a 16 sopravvissuti, ognuno dei quali passerà alla seconda parte della Fase a Gironi, dove due gruppi a doppia eliminazione determineranno otto superstiti. Da qui, gli otto restanti si sfideranno nel tabellone finale a eliminazione diretta per determinare il vincitore.