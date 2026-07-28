Esports World Cup 2026: I sei sopravvissuti della Street Fighter 6 Last Chance Qualifier sono stati confermati

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A partire da domani, 29 luglio, inizierà il Main Event del torneo Street Fighter 6 della Coppa del Mondo Esports, con 32 giocatori che si sfideranno per una fetta di un montepremi di 1 milione di dollari. La finale si terrà sabato 1 agosto, quando i 32 giocatori saranno stati ridotti a un solo vincitore.

Per quanto riguarda chi parteciperà ai prossimi giochi, la Last Chance Qualifier si è recentemente conclusa e ha determinato i sei finalisti per questa fase principale del gioco. In totale, l'evento ha ridotto il numero di giocatori a sei sopravvissuti, con i giocatori che avanzano sono i seguenti.



Kevin "Dual Kevin" Barrios



"Hibiki"



Naoki "moke" Nakayama



Ho "Xian" Kun Xian



Alexander "Lexx" Bautista



Hiromiki "Itabashi Zangief" Kumada



Questi giocatori sono ora stati divisi nei quattro gruppi, che utilizzeranno un formato a doppia eliminazione per ridurre il gruppo a 16 sopravvissuti, ognuno dei quali passerà alla seconda parte della Fase a Gironi, dove due gruppi a doppia eliminazione determineranno otto superstiti. Da qui, gli otto restanti si sfideranno nel tabellone finale a eliminazione diretta per determinare il vincitore.