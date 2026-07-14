Esports World Cup 2026: La fase a gironi Dota 2 è terminata, ecco il calendario della Survival Stage

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È ora che inizi la seconda settimana della Coppa del Mondo di Esports, con un paio di eventi importanti in programma per oggi. Per prima cosa, il mega torneo Dota 2 tornerà e sarà in piena forza, offrendo un turno a eliminazione diretta ora che la fase a gironi è giunta al termine.

In totale, otto squadre sono state eliminate durante la fase a gironi, con GamerLegion, Poor Rangers, Level Up, L1 Team, Rekonix, Team Nemesis, OG e IC x Insanity tutte eliminate in questa fase di gioco. Le altre 16 squadre sono passate alla Fase di Sopravvivenza o ai Playoff, con le migliori di ciascun gruppo che hanno ottenuto i primi posti nei Playoff (Nigma Galaxy, Team Falcons, Team Yandex, Parivision ).

Le altre 12 squadre sono state inserite nella Survival Stage, dove da oggi si sfideranno in un tabellone a eliminazione diretta per assicurarsi uno dei quattro posti rimasti ai Playoff. Il tabellone è disposto in modo che le terza e quarta squadre migliori di ogni gruppo si affrontino per prime per avere la possibilità di affrontare la seconda classificata, dove il vincitore della partita accederà ai Playoff. Per scoprire cosa ti aspetta, dai un'occhiata al calendario e agli incontri qui sotto.

EWC Dota 2 Fase di Sopravvivenza Round 1 - 14 luglio



Mangiatori di Rune vs. Virtus.pro alle 12:00 BST/13:00 CEST



Team Liquid vs. Xtreme Gaming alle 12:00 BST/13:00 CEST



Vici Gaming vs. Primetime alle 15:30 BST/16:30 CEST



LGD Gaming vs. Mouz alle 15:30 BST/16:30 CEST



EWC Dota 2 Fase di Sopravvivenza Round 2 - 15 luglio



Squadra B8 vs. Vincitore di LGD/Mouz alle 12:00 BST/13:00 CEST



Squadra 1w vs. Vincitore di Vici/PTime alle 12:00 BST/13:00 CEST



Team Spirit vs. Vincitore di Liquid/Xtreme alle 15:30 BST/16:30 CEST



Aurora Gaming vs. Vincitore di Rune/V.P alle 15:30 BST/16:30 CEST



Cosa vi aspettate dalle prossime partite?