Esports World Cup 2026: La fase a gironi Free Fire inizia oggi, ecco i gironi e il calendario

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È il momento che l'evento Free Fire inizi alla Coppa del Mondo di Esports a Parigi, Francia, poiché questo pomeriggio (15 luglio) inizierà la fase a gironi del torneo e vedrà la partecipazione di molte delle migliori squadre di tutto il mondo, alla ricerca sia di un posto in finale che in quella della fase di sopravvivenza. In sostanza, in questa prima fase di gioco, le 24 squadre cercano di evitare di essere una delle quattro squadre eliminate durante la fase a gironi.

La fase a gironi si svolgerà dal 15 al 16 luglio, seguita dalla Fase di Sopravvivenza il 17 luglio e poi dalle finali il 18 luglio, quando verrà incoronato un vincitore, verrà consegnato il trofeo, verrà assegnato il montepremi da 1 milione di dollari e scopriremo l'identità della squadra per assicurarsi un biglietto per le World Series - Global Finals 2026, con questo evento previsto a Bangkok, Thailandia, a novembre.

Con molte cose all'orizzonte, puoi vedere come sono disposti i due gruppi qui sotto, notando ancora una volta che le ultime due squadre di ciascun gruppo vengono eliminate, le prime quattro avanzano alle finali e le sei centrali passano alla fase di Sopravvivenza dove sono in palio altri quattro biglietti per le finali.

Gruppo A:



AG. AL



Aurora Gaming



Buriram United Esports



Orgoglio dei Demoni



DRS Gaming



EVOS Divine



GunDynasty



FORTE



ParadoX Gaming



Team Apex Gaming



Team Falcons



Titan Esports Club



Gruppo B: