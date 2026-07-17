Esports World Cup 2026: La fase Free Fire Survival è pronta, con otto squadre già qualificate per le Finali

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Dopo aver ospitato l'azione durata due giorni, la fase a gironi si è conclusa per l'evento Free Fire alla Coppa del Mondo di Esports a Parigi ieri, 16 luglio. Questo significa che conosciamo le otto squadre che hanno conquistato un posto diretto nelle Finale, le 12 squadre che parteciperanno alla Survival Stage più tardi oggi (17 luglio), e anche le quattro organizzazioni eliminate anticipatamente.

Parlando inizialmente di quest'ultimo punto, sia Demons Pride che ParadoX Gaming sono state le vittime del Gruppo A, mentre Ah Ahli Esports e MIA Corp hanno chiuso all'ultimo posto nella classifica del Gruppo B. Questo significa che tutte e quattro le squadre vengono eliminate dall'evento.

Per quanto riguarda le finali, le quattro migliori squadre di ogni gruppo hanno ottenuto un posto diretto nel turno conclusivo, con i rappresentanti del Gruppo A che includevano Buriram United Esports, EVOS Divine, AG.AL e Loud. Le squadre delle finali del Gruppo B sono Twisted Minds, MIBR.LOS, RRQ Kazu e Fluzo W7M.

Tutte le restanti 12 squadre accederanno alla Survival Stage che si terrà oggi, 17 luglio, dove sono in palio gli ultimi quattro biglietti per le finali. Le squadre della Fase di Sopravvivenza sono disponibili qui sotto.



Aurora Gaming



Team Vitality



DRS Gaming



GunDynasty



Lione



S8UL Esports



Team Secret



Straw Hats Esports



Team Apex Gaming



Team Falcons



Titan Esports Club



Total Gaming



Le Finali si terranno tutte domani, 18 luglio, quando verrà incoronato un vincitore, verrà distribuito il montepremi da 1 milione di dollari e un posto per le finali globali sarà assegnato al vincitore.