Esports World Cup 2026: Le semifinali della fase a gironi del tabellone superiore sono fissate per la MLBB Women's International

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La fase a gironi è ben avviata per il torneo internazionale femminile Mobile Legends Bang Bang alla Coppa del Mondo di Esports, dato che già tutte e 16 le squadre hanno giocato le partite d'apertura e hanno ottenuto vittorie o sconfitte, con otto squadre già sul punto di ottenere un ingresso per i playoff e le altre otto ora a rischio di essere eliminate.

Con otto partite giocate ieri, puoi vedere l'elenco completo dei risultati dei quarti di finale del Upper Bracket per ogni gruppo qui sotto.

Gruppo A:



Falcons Vega 0-2 SAETA



Squadra Rey Young 2-0 Aurora Storm



Geltek Cyber Team 2-0 Geekay Esports FE



Virtus.pro MENA 0-2 Twisted Minds VN



Gruppo B:



Gen.G Esports 2-0 FUT Esports FE



Team Vitality 2-0 MIBR. LOS



Natus Vincere 0-2 Galaxy Phoenix



Falcon Daisies 1-2 Falcons Vega MENA



Con questi risultati ormai chiusi, anche le semifinali del Upper Bracket e i quarti di finale del Lower Bracket sono ora decise: le semifinali vedono ogni vincitore avanzare ai Playoff e i quarti di finale vedono ogni perdente eliminato definitivamente dal torneo, con il vincitore che vive per combattere un altro giorno. Dai un'occhiata agli incontri e agli orari qui sotto. Tutte le partite si giocheranno il 15 luglio.

Gruppo A - Semifinali del Upper Bracket



SAETA vs. Team Rey Young alle 11:00 BST/12:00 CEST



Geltek Cyber Team vs. Twisted Minds VN alle 12:30 BST/13:30 CEST



Gruppo A - Quarti di finale del Lower Bracket



Geekay Esports FE vs. Virtus.pro MENA alle 11:00 BST/12:00 CEST



Falcons Vega vs. Aurora Storm alle 12:30 BST/13:30 CEST



Gruppo B - Semifinali del Upper Bracket



Gen.G Esports vs. Team Vitality alle 14:00 BST/15:00 CEST



Galaxy Phoenix vs. Falcons Vega MENA alle 15:30 BST/16:30 CEST



Gruppo B - Quarti di finale del Lower Bracket