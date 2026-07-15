Esports World Cup 2026: Le semifinali della fase a gironi del tabellone superiore sono fissate per la MLBB Women's International
Otto squadre hanno iniziato il torneo con vittorie.
La fase a gironi è ben avviata per il torneo internazionale femminile Mobile Legends Bang Bang alla Coppa del Mondo di Esports, dato che già tutte e 16 le squadre hanno giocato le partite d'apertura e hanno ottenuto vittorie o sconfitte, con otto squadre già sul punto di ottenere un ingresso per i playoff e le altre otto ora a rischio di essere eliminate.
Con otto partite giocate ieri, puoi vedere l'elenco completo dei risultati dei quarti di finale del Upper Bracket per ogni gruppo qui sotto.
Gruppo A:
- Falcons Vega 0-2 SAETA
- Squadra Rey Young 2-0 Aurora Storm
- Geltek Cyber Team 2-0 Geekay Esports FE
- Virtus.pro MENA 0-2 Twisted Minds VN
Gruppo B:
- Gen.G Esports 2-0 FUT Esports FE
- Team Vitality 2-0 MIBR. LOS
- Natus Vincere 0-2 Galaxy Phoenix
- Falcon Daisies 1-2 Falcons Vega MENA
Con questi risultati ormai chiusi, anche le semifinali del Upper Bracket e i quarti di finale del Lower Bracket sono ora decise: le semifinali vedono ogni vincitore avanzare ai Playoff e i quarti di finale vedono ogni perdente eliminato definitivamente dal torneo, con il vincitore che vive per combattere un altro giorno. Dai un'occhiata agli incontri e agli orari qui sotto. Tutte le partite si giocheranno il 15 luglio.
Gruppo A - Semifinali del Upper Bracket
- SAETA vs. Team Rey Young alle 11:00 BST/12:00 CEST
- Geltek Cyber Team vs. Twisted Minds VN alle 12:30 BST/13:30 CEST
Gruppo A - Quarti di finale del Lower Bracket
- Geekay Esports FE vs. Virtus.pro MENA alle 11:00 BST/12:00 CEST
- Falcons Vega vs. Aurora Storm alle 12:30 BST/13:30 CEST
Gruppo B - Semifinali del Upper Bracket
- Gen.G Esports vs. Team Vitality alle 14:00 BST/15:00 CEST
- Galaxy Phoenix vs. Falcons Vega MENA alle 15:30 BST/16:30 CEST
Gruppo B - Quarti di finale del Lower Bracket
- Natus Vincere vs. Falcon Daisies alle 14:00 BST/15:00 CEST
- FUT Esports FE vs. MIBR. LOS alle 15:30 BST/16:30 CEST