Esports World Cup 2026: Le semifinali della MLBB Mid Season Cup sono decise con quattro squadre ancora in corsa

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Restano quattro partite da giocare nell'evento Bang Bang Bang Mid Season Cup della Mobile Legends Esports World Cup, con la finale prevista per domani, 1° agosto, quando verrà distribuito il montepremi da 3 milioni di dollari. Detto ciò, le partite dei quarti di finale si sono concluse e le semifinali sono ora decise.

Gli ultimi due risultati, avvenuti il 30 luglio, videro Team Spirit annientare Team Vamos in modo 3-0, mentre ONIC ha superato Aurora Gaming in un risultato molto combattuto per 3-2.

Detto ciò, le semifinali sono confermate, con queste due partite che si giocheranno oggi, tutte prima della partita per il terzo posto e della finale il 1° agosto. Dai un'occhiata agli articoli completi qui sotto.

Semifinali EWC MSC



Team Falcons PH vs. Yangon Galacticos alle 11:00 BST/12:00 CEST del 31 luglio



Team Spirit vs. ONIC alle 13:30 BST/14:30 CEST del 31 luglio



Partita per il terzo posto dell'EWC MSC



Perdente della Semifinale #1 vs. Perdente della Semifinale #2 alle 10:00 BST/11:00 CEST



Finale finale EWC MSC