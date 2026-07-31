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Esports World Cup 2026: Le semifinali della MLBB Mid Season Cup sono decise con quattro squadre ancora in corsa
Rimangono quattro partite da giocare nel torneo.
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Restano quattro partite da giocare nell'evento Bang Bang Bang Mid Season Cup della Mobile Legends Esports World Cup, con la finale prevista per domani, 1° agosto, quando verrà distribuito il montepremi da 3 milioni di dollari. Detto ciò, le partite dei quarti di finale si sono concluse e le semifinali sono ora decise.
Gli ultimi due risultati, avvenuti il 30 luglio, videro Team Spirit annientare Team Vamos in modo 3-0, mentre ONIC ha superato Aurora Gaming in un risultato molto combattuto per 3-2.
Detto ciò, le semifinali sono confermate, con queste due partite che si giocheranno oggi, tutte prima della partita per il terzo posto e della finale il 1° agosto. Dai un'occhiata agli articoli completi qui sotto.
Semifinali EWC MSC
- Team Falcons PH vs. Yangon Galacticos alle 11:00 BST/12:00 CEST del 31 luglio
- Team Spirit vs. ONIC alle 13:30 BST/14:30 CEST del 31 luglio
Partita per il terzo posto dell'EWC MSC
- Perdente della Semifinale #1 vs. Perdente della Semifinale #2 alle 10:00 BST/11:00 CEST
Finale finale EWC MSC
- Vincitore della Semifinale #1 vs. Vincitore della Semifinale #2 alle 13:00 BST/14:00 CEST