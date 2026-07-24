Esports World Cup 2026: Le squadre PUBG: Battlegrounds Grand Finals sono bloccate

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È quasi ora che l'evento PUBG: Battlegrounds della Coppa del Mondo di Esports a Parigi giunga al termine. Dopo una fase a gironi tesa, otto squadre sono state eliminate, lasciando 16 superstiti che sono arrivate alle finali e presto si sfideranno per una fetta nel montepremi da 2 milioni di dollari.

Per quanto riguarda le squadre che non sono passate dalla fase a gironi, le squadre eliminate includono JD Gaming, SOOPers, R8 Esports, Sharper Esports, Team Nemesis, TYLOO, Petrichor Road e Four Angry Men.

Per quanto riguarda chi rimarrà, le 16 squadre delle finali sono disponibili qui sotto, con la nota aggiuntiva che queste squadre si sfideranno in tutte le 18 partite previste nei prossimi tre giorni (sei incontri al giorno) fino a quando il vincitore non sarà deciso domenica 26 luglio.