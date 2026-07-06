Esports World Cup 2026: Le squadre sono impegnate per il Campionato della Serie Resurgence Call of Duty: Warzone

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Ora sappiamo cosa aspettarci dal campionato Call of Duty: Warzone Resurgence Series quando il torneo principale si terrà alla Coppa del Mondo Esports di quest'estate. L'evento riunirà 32 squadre e vedrà queste organizzazioni sfidarsi in una serie di partite e partite tra il 29 luglio e il 1° agosto, in cui è in palio un montepremi di 1 milione di dollari.

Detto questo, ora sono stati rivelati i gironi del torneo, il che significa che conosciamo le squadre confermate e contro chi saranno testa di serie nell'azione. Va detto che il formato dell'azione prevede che la fase a gironi iniziale determini cinque squadre qualificate per ciascun gruppo, mentre le restanti squadre vengono inviate in una fase Survival per trovare altre sei squadre qualificate che si uniscano alle 10 già qualificate nei Playoff. Dai un'occhiata ai gruppi qui sotto.

Call of Duty: Warzone Resurgence Series Gruppo A del Campionato:



Menti Contorte



Ravens Esports



Virtus.pro



Novo Esports



T1



Team Eretici



Ekletyc



CCF



Geekay Esports



CT Gaming



FaZe Clan



Prima rosa



Team Stallions



Team Vitality



Gen.G Esports



Team PBJ



Call of Duty: Warzone Resurgence Series Gruppo B: