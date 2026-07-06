Esports World Cup 2026: Le squadre sono impegnate per il Campionato della Serie Resurgence Call of Duty: Warzone
L'evento si terrà tra poche settimane e inizierà a fine luglio.
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Ora sappiamo cosa aspettarci dal campionato Call of Duty: Warzone Resurgence Series quando il torneo principale si terrà alla Coppa del Mondo Esports di quest'estate. L'evento riunirà 32 squadre e vedrà queste organizzazioni sfidarsi in una serie di partite e partite tra il 29 luglio e il 1° agosto, in cui è in palio un montepremi di 1 milione di dollari.
Detto questo, ora sono stati rivelati i gironi del torneo, il che significa che conosciamo le squadre confermate e contro chi saranno testa di serie nell'azione. Va detto che il formato dell'azione prevede che la fase a gironi iniziale determini cinque squadre qualificate per ciascun gruppo, mentre le restanti squadre vengono inviate in una fase Survival per trovare altre sei squadre qualificate che si uniscano alle 10 già qualificate nei Playoff. Dai un'occhiata ai gruppi qui sotto.
Call of Duty: Warzone Resurgence Series Gruppo A del Campionato:
- Menti Contorte
- Ravens Esports
- Virtus.pro
- Novo Esports
- T1
- Team Eretici
- Ekletyc
- CCF
- Geekay Esports
- CT Gaming
- FaZe Clan
- Prima rosa
- Team Stallions
- Team Vitality
- Gen.G Esports
- Team PBJ
Call of Duty: Warzone Resurgence Series Gruppo B:
- Team Falcons
- Leviatan
- Team Orchid
- G2 Esports
- JD Gaming
- Team Nemesis
- Compagni Gentili
- Ninjas in Pyjamas ESTAR
- Kaadgodyvdaty
- Fnatic
- Gamax Esport
- Nuove Icone
- Gli Esports Feroci
- Forfun Esports
- Esports divini
- AG. AL