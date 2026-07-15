Esports World Cup 2026: L'evento League of Legends inizia oggi, ecco le partite di apertura

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Sebbene il Mid-Season Invitational si sia concluso solo pochi giorni fa, tutti gli occhi sono già puntati su un altro grande torneo competitivo League of Legends, dato che il MOBA di Riot Games sta per rubare la scena alla Coppa del Mondo di Esports a Parigi, Francia.

Il torneo si svolgerà per tutta la settimana, con una fase a gironi dal 15 al 16 luglio, una fase di playoff dal 17 al 18 luglio e poi una finale prevista per il 19 luglio, con la cui si prevede sarà una delle due finali principali domenica prossima, l'altra sarà per l'evento Dota 2.

Con 16 squadre presenti e in lotta per una fetta di un montepremi di 2 milioni di dollari, oggi si terranno le semifinali del Upper Bracket per ciascuno dei quattro gruppi, con queste partite che mirano a determinare le squadre che saranno a un passo dal posto ai Playoff, mentre inviano anche i perdenti al Lower Bracket, dove dovranno essere eliminati. In realtà sarà una giornata piuttosto intensa per il torneo, dato che oggi si terranno anche le semifinali del Lower Bracket, il che significa che quattro squadre saranno eliminate definitivamente nelle ore a venire.

A tal proposito, potresti essere curioso delle partite del 15 luglio e, in tal caso, abbiamo raccolto tutte queste informazioni qui sotto.

Gruppo A - Semifinali del Upper Bracket



G2 Esports vs. Furia alle 12:20 BST/13:20 CEST



AG. AL vs. Dplus alle 12:20 BST/13:20 CEST



Gruppo A - Semifinale del Lower Bracket



Perdente di UBSF #1 vs. Perdente di UBSF #2 alle 17:10 BST/18:10 CEST



Gruppo B - Semifinali del Upper Bracket



Team Secret vs. Sentinelle alle 10:00 BST/11:00 CEST



Gen.G Esports vs. Karmine Corp alle 10:00 BST/11:00 CEST



Gruppo B - Semifinale del Lower Bracket



Perdente di UBSF #1 vs. Perdente di UBSF #2 alle 14:40 BST/15:40 CEST



Gruppo C - Semifinali del tabellone superiore



Bilibili Gaming vs. Movistar KOI alle 11:10 BST/12:10 CEST



T1 vs. GAM Esports alle 11:10 BST/12:10 CEST



Gruppo C - Semifinale Lower Bracket



Perdente di UBSF #1 vs. Perdente di UBSF #2 alle 14:40 BST/15:40 CEST



Gruppo D - Semifinali del tabellone superiore



Hanwha Life contro MIBR. LOS alle 13:30 BST/14:30 CEST



Lione vs. JD Gaming alle 13:30 BST/14:30 CEST



Gruppo D - Semifinale del Lower Bracket