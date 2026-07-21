Esports World Cup 2026: L'evento Teamfight Tactics inizia oggi, ecco le prime partite della fase a gironi

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Anche se durante la settimana ci saranno cinque diverse partite presenti alla Coppa del Mondo Esports, nel prossimo weekend si terranno solo tre eventi di livello finale. Uno di questi giochi che inizierà la sua azione e la concluderà entro la fine della settimana è Teamfight Tactics, poiché il titolo auto-battler immensamente popolare promette di offrire cinque giorni di intenso gioco competitivo, tutti a partire da oggi, 21 luglio.

Tenendo questo a mente, potresti essere curioso del formato e del calendario delle prossime partite. Se sì, troviamo qui sotto le informazioni necessarie per la fase a gironi, poiché i playoff che seguiranno tra il 24 e il 25 luglio avranno informazioni più complete al termine della fase a gironi.

A tal fine, la fase a gironi si svolgerà dal 21 al 23 luglio e vedrà 16 squadre divise in due gruppi, che si contenderanno otto posti nei Playoff. Ogni gruppo invierà quattro squadre ai Playoff, con queste squadre determinate da un tabellone a doppia eliminazione in cui ogni squadra ottiene una seconda vita dopo la prima sconfitta. Se perdono un secondo, vengono eliminati per sempre.

Per quanto riguarda le prime partite di ogni girone e quando si giocherà ogni partita, potete vedere questo qui sotto.

Partite di apertura del Gruppo A del TFT EWC (21 luglio):



Weibo Gaming vs. T1 alle 9:00 BST/10:00 CEST



GodLike Esports vs. Fnatic alle 13:20 BST/14:20 CEST



Team Vision vs. Movistar KOI alle 13:20 BST/14:20 CEST



Team Vitality vs. Flash Wolves alle 15:30 BST/16:30 CEST



Partite di apertura del Gruppo B EWC TFT (21 luglio):