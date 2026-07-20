Esports World Cup 2026: Lione vince Free Fire evento, assicura il biglietto globale Finals 2026

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Ci sono state quattro finali importanti alla Coppa del Mondo di Esports lo scorso fine settimana, due delle quali si sono svolte sabato 18 luglio. Uno è stato l'evento Free Fire, che ha messo in palio 1 milione di dollari e ha visto le 12 squadre superstiti sfidarsi in una fase finale di 10 partite, dove era in palio la maggior parte del montepremi, ma anche un biglietto unico per le Global Finals 2026 a Bangkok a novembre.

Dopo una fase intensa delle Finali, il messicano Lyon è uscito vincitore dopo aver totalizzato 185 punti, posizionandosi comodamente davanti al secondo classificato Team Apex Gaming con 165 punti.

Tuttavia, non è stata una vittoria chiara fin dall'inizio, poiché nonostante iniziassero le finali con un secondo posto, le partite successive hanno visto Lyon posizionarsi verso l'ultimo posto della classifica, tutto prima di riuscire a riprendersi e assicurarsi i primi cinque risultati nelle ultime quattro partite, incluse tre partite per il terzo posto e una vittoria assoluta.

Questo significa che Lyon sarà presente alle Global Finals 2026 a novembre, la prima rosa a assicurarsi un posto nel torneo, mentre Lyon dà il via anche alla sua campagna nel Campionato EWC Club, con questo risultato che ora li porta al quarto posto a pari merito nella classifica generale.