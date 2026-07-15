Esports World Cup 2026: Mouz, Xtreme Gaming e Virtus.pro eliminati dalla controversa Survival Stage

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Aggiornamento: Primetime è stato rimosso dalla Coppa del Mondo di Esports e quindi Vici Gaming avanza automaticamente alla partita contro 1w Team questo pomeriggio. La ragione della rimozione è dovuta al fatto che Primetime non è stato in grado di schierare un roster eleggibile, mentre la Esports Integrity Commission osserva che le sospensioni come riportato di seguito sono "provvisorie e protettive" mentre l'indagine è in corso.

Originale: È stato messo un palco nel lavoro della Fase di Sopravvivenza del torneo Dota 2 della Coppa del Mondo di Esports, poiché la serie di partite del Primo Turno di ieri non si è conclusa come previsto. Tre delle partite previste si sono svolte ma la quarta no, poiché la Esports Foundation ha sospeso la partita dopo aver scoperto un "problema di integrità".

Non è chiaro a cosa si tratti esattamente, ma due membri della squadra di Primetime sono stati sospesi (un giocatore e un allenatore) dal torneo e da tutti gli altri eventi membri della Esports Integrity Commission (ESIC), con l'organizzazione e i membri rimasti della squadra ora attesi a giocare la partita prevista più tardi questo pomeriggio in uno stato indebolito.

Questo significa che le partite di oggi sono un po' più strane, dato che ci saranno le quattro partite del Secondo Turno programmate ma anche l'ultima partita del Primo Turno, con il vincitore che dovrà affrontare direttamente la prossima partita con poco tempo per riposare e prepararsi. A tal fine, potete vedere qui sotto le ultime partite della Fase di Sopravvivenza, con ogni vincitore del Round 2 che accede ai Playoff. Per quanto riguarda la partita ritardata Vici Gaming contro Primetime, questa avverrà oggi 15 luglio alle 12:00 BST/13:00 CEST.

EWC Dota 2 Fase di Sopravvivenza Round 2 - 15 luglio