Esports World Cup 2026: Oggi inizia la fase a gironi della MLBB Mid-Season Cup, ecco le partite di apertura

HQ

In generale, i tornei della Coppa del Mondo di Esports tendono a offrire montepremi di circa 1 milione di dollari. Ci sono eventi su scala minore che offrono 500.000 dollari e altri ancora più grandi che arrivano a 2 milioni di dollari, ma pochi superano questo totale.

Un esempio di evento che offre un mega montepremi è la Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup, che sarà il torneo maschile presente nel gioco e vedrà 16 squadre superstiti competere per una fetta di un montepremi da 3 milioni di dollari.

Diciamo sopravvivere perché il Cross-Group Gauntlet dell'evento si è svolto qualche settimana fa per determinare le ultime tre squadre qualificate alla fase a gironi. Questo significa che, con l'inizio della fase a gironi oggi, conosciamo le prime partite di tutte le partite iniziali, con la precisazione che solo il Gruppo A giochi oggi, seguito da domani il Gruppo B. Allo stesso modo, secondo il formato, ogni gruppo utilizzerà un formato a doppia eliminazione (dove ogni squadra ha una seconda vita) fino a quando non saranno stati determinati quattro sopravvissuti, ognuno dei quali passerà alla fase a eliminazione diretta a otto squadre che si terrà la prossima settimana.

Quarti di finale del Gruppo A del Gruppo A EWC MSC 2026 (22 luglio):



Team Vamos vs. Team Falcons alle 10:00 BST/11:00 CEST



Team Falcons PH vs. Guangzhou Gaming alle 11:30 BST/12:30 CEST



Team Vitality vs. True Rippers alle 13:00 BST/14:00 CEST



Team Spirit vs. Ignite Gaming alle 14:30 BST/15:30 CEST



Quarti di finale del Upper Bracket del Gruppo B EWC MSC 2026 (23 luglio):