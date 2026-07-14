Esports World Cup 2026: Oggi inizia la MLBB Women's International, ecco i giri e le partite di apertura

HQ

Non ci sono molti eventi femminili alla Coppa del Mondo di Esports nel 2026, ma ce ne sono alcuni, incluso il torneo Mobile Legends Bang Bang Women's International, che inizia oggi 14 luglio e durerà fino a sabato 18 luglio, quando verrà incoronato un vincitore tra le 16 squadre presenti e verrà distribuito il montepremi di $500.000.

Con molta azione prevista per i prossimi giorni, potresti chiederti come sono stati assegnati i gruppi per la MLBB Women's International e quali saranno le prime partite? Se così fosse, abbiamo queste informazioni e altre qui sotto, con la nota aggiuntiva che ogni gruppo utilizza un tabellone a doppia eliminazione per dare a ciascuna squadra una seconda possibilità prima di essere eliminata definitivamente. L'obiettivo della fase a gruppi sarà anche determinare quattro superstiti per ogni gruppo per completare il tabellone a eliminazione diretta di otto squadre dei playoff.

Quarti di finale del Upper Bracket del Gruppo A del Gruppo A del Gruppo Internazionale Femminile EWC MLBB - 14 luglio



Falcons Vega vs. SAETA alle 11:00 BST/12:00 CEST



Team Rey Young vs. Aurora Storm alle 11:00 BST/12:00 CEST



Geltek Cyber Team vs. Geekay Esports FE alle 12:30 BST/13:30 CEST



Virtus.pro MENA vs. Twisted Minds VN alle 12:30 BST/13:30 CEST



Quarti di finale del Upper Bracket del Gruppo B del Gruppo Internazionale Femminile EWC MLBB - 14 luglio