Esports World Cup 2026: Otto giocatori sono passati alla Tekken 8 Fase del Gironi 2

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Come abbiamo accennato ieri, le cose stanno andando piuttosto rapidamente per l'evento Tekken 8 alla Coppa del Mondo di Esports a Parigi. Le attività della Fase a Gironi 1 sono già ben avviate, infatti sono a metà strada con sia il Gruppo CC che il DD conclusi, il che significa che conosciamo la metà dei giocatori che sono già passati alla Fase 2.

Attraverso il Group CC, Usama Abbasi e Nobi sono passati attraverso l'Upper Bracket, mentre Numan Ch e Yagami hanno ottenuto posti nel Lower Bracket. Nel Gruppo DD, Keisuke e Farzeen hanno ottenuto i biglietti tramite l'Upper Bracket, mentre Ulsan e M. Zubair sono passati tramite il Lower Bracket.

Per quanto riguarda le partite previste per oggi, tutta l'azione dei Gruppi AA e BB si svolgerà, il che significa che entro la fine della giornata saremo la classifica confermata della fase a gironi 2 e le prime partite. Per quanto riguarda le prime partite di oggi, puoi vedere un promemoria di questo qui sotto.



Ikari vs. Rest alle 13:00 BST/14:00 CEST



The Jon vs. Jeondding alle 13:20 BST/14:20 CEST



LowHigh vs. Raef alle 13:40 BST/14:40 CEST



Rangchu vs. Sin alle 14:00 BST/15:00 CEST



EWC Tekken 8 Partite di apertura del Gruppo AA (6 agosto):