Esports World Cup 2026: Otto squadre rimangono nel tabellone Dota 2 Playoff ora testa di serie

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L'ultima fase delle attività del torneo per l'evento Dota 2 della Coppa del Mondo di Esports parigina sta iniziando oggi, 16 luglio, con il tabellone dei playoff che inizierà e offrirà due partite al giorno fino alla finale finale e alla partita per il terzo posto domenica 19 luglio.

Questo significa che ora ci sono solo otto squadre rimaste in corsa, tutte teste di serie in un tabellone a eliminazione diretta dove si vince o si viene eliminati definitivamente. Queste otto squadre sono state determinate sia combinando la migliore squadra di ciascuno dei quattro gruppi durante la precedente fase a gironi, sia le quattro superstiti della fase di sopravvivenza. Si possono vedere come si sono svolte le ultime partite della Survival Stage, oscurate da una certa controversia.

Risultati EWC Dota 2 Fase di Sopravvivenza Round 2:



BB Team 2-0 LGD Gaming



1w Team 1-2 Vici Gaming



Team Spirit 2-1 Team Liquid



Aurora Gaming 0-2 Mangia-Rune



Tenendo conto di questi risultati, potete vedere qui sotto gli incontri dei Quarti di Finale dei Playoff, così come il calendario per il resto del tabellone.

EWC Dota 2 Quarti di finale dei playoff:



Nigma Galaxy vs. BB Team alle 12:00 BST/13:00 CEST del 16 luglio



Team Falcons vs. Vici Gaming alle 15:30 BST/16:30 CEST del 16 luglio



Team Yandex vs. Team Spirit alle 12:00 BST/13:00 CEST del 17 luglio



Parivision vs. Rune Eaters alle 15:30 BST/16:30 CEST del 17 luglio



EWC Dota 2 Semifinali dei playoff:



Vincitore di Nigma/B8 vs. Vincitore di Falcons/Vici alle 12:00 BST/13:00 CEST del 18 luglio



Vincitore di Yandex/Spirit vs. Vincitore di PVision/Rune alle 15:30 BST/16:30 CEST del 18 luglio



EWC Dota 2 Partita per il terzo posto dei playoff:



Perdente della Semifinale #1 vs. Perdente della Semifinale #2 alle 11:00 BST/12:00 CEST



EWC Dota 2 Finale dei playoff: