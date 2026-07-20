Esports World Cup 2026: Parivision supera BB Team per essere incoronato campione Dota 2

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Se hai seguito il torneo Dota 2 alla Coppa del Mondo di Esports, probabilmente sarai a conoscenza della forma in cui si è trovato il serbo Parivision. La squadra è stata un vero gigante per quasi due settimane in cui questo evento è in corso, con la squadra che si avvicina ai Playoff con una sola partita persa, un risultato impressionante considerando che ha partecipato in totale a cinque partite...

In effetti, Parivision è andata oltre rimanendo imbattuta nei quarti di finale dei playoff, poi perdendo una partita contro Team Yandex in semifinale, e infine perdendo un'altra contro BB Team nella finale, portando a tre partite perse in tutto il torneo.

Questo livello di dominio ha reso abbastanza chiaro chi fosse la squadra migliore all'evento. E per celebrare questo livello di successo, Parivision tornerà a casa con 750.000 dollari, il 37,5% del montepremi totale di 2 milioni di dollari, più una marea di punti Club Championship che significano che l'organizzazione è a pari merito quarto nella classifica generale.