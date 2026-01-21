Esports World Cup 2026 presenterà un montepremi record di 75 milioni di dollari

HQ

Ci aspettavamo che queste informazioni arrivassero molto presto dopo la recente rivelazione della lista completa dei giochi in evidenza per la Coppa del Mondo Esports 2026, ma ora conosciamo le date confermate e il montepremi per il mega evento.

Svolto a Riyadh, Arabia Saudita, l'EWC 2026 si terrà dal 6 luglio al 23 agosto, con oltre 2.000 giocatori presenti provenienti da oltre 200 club provenienti da oltre 100 paesi, e dove saranno organizzati 25 tornei su un totale di 24 partite.

Il montepremi è fissato a un numero sorprendente di 75 milioni di dollari, un nuovo record che supera di gran lunga il montepremi del 2025. Il denaro sarà suddiviso in due parti chiave; con 39 milioni di dollari assegnati ai vari tornei e altri 30 milioni legati al preziosissimo Club Championship che viene assegnato alla fine dell'evento, a seconda di quanto bene ogni club si comporta in ogni singolo torneo offerto. Team Falcons, una squadra sostenuta dall'Arabia Saudita, ha vinto le ultime due Club Championships...

Potreste notare che questa sparsie lascia altri 6 milioni di dollari e il motivo è che il resto sarà utilizzato per vari premi di club e giocatori durante le sette settimane del festival.

Anche il programma del festival è stato reso pubblico, e potete vederlo qui, con i biglietti per l'evento in vendita domani, 22 gennaio.