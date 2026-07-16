Esports World Cup 2026: Quattro squadre già eliminate dalla fase a gironi League of Legends

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Il torneo League of Legends della Coppa del Mondo di Esports sta procedendo piuttosto rapidamente, principalmente perché sembra iniziare e concludersi in un arco di cinque giorni. A tal fine, la fase a gironi si concluderà oggi, 16 luglio, con la conferma del tabellone Playoff a otto squadre e delle otto squadre iniziali eliminate, tutte determinate nelle ore a venire.

Quello che facciamo ora, a questo punto, è l'identità delle prime quattro squadre eliminate definitivamente. Queste squadre hanno subito un eliminatorio precoce dopo aver perso le prime due partite nel rispettivo girone, diventando così le prime vittime del formato a doppia eliminazione.

Per il Gruppo A, Furia è stato eliminato dopo aver perso contro Dplus nella semifinale del Lower Bracket. Allo stesso modo, per il Gruppo B, Team Secret ha subito una sorte simile a Karmine Corp, mentre Movistar KOI ha commesso un errore durante la partita contro GAM Esports, e infine anche Lyon affrontando MIBR.LOS.

Tutti questi eliminatorie significano che conosciamo le rispettive partite della finale del Upper Bracket (dove il vincitore accede ai Playoff) e, allo stesso modo, la squadra che aspetta che i perdenti della finale del Upper Bracket si contendano l'altro biglietto Playoff per ogni gruppo nella finale del Lower Bracket. Anche in questo caso, tutte le restanti partite della fase a gironi si terranno oggi, quindi vedi tutte le partite previste qui sotto.

Finale della fase a gironi della fase a gironi EWC LoL (16 luglio):



Gruppo A - G2 Esports vs. AG. AL alle 11:10 BST/12:10 CEST



Gruppo B - Sentinelle contro Gen.G Esports alle 10:00 BST/11:00 CEST



Gruppo C - Bilibili Gaming vs. T1 alle 10:00 BST/11:00 CEST



Gruppo D - Hanwha Life vs. JD Gaming alle 11:10 BST/12:10 CEST



Finale del Lower Bracket della Fase a Gironi EWC LoL (16 luglio):