Esports World Cup 2026: Quattro squadre restano nella MLBB Women's International con le semifinali che si terranno questo pomeriggio

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Siamo nell'ultimo tratto del Mobile Legends Bang Bang Women's International alla Coppa del Mondo di Esports parigina, dato che ieri 16 luglio si sono svolti i quarti di finale della fase a eliminazione diretta, dove altre quattro squadre sono state eliminate mentre altre quattro sono passate e hanno ottenuto il biglietto per le semifinali.

A tal fine, la corsa del torneo per SAETA, Team Rey Young, Falcons Vega MENA e Falcons Vega giunse al termine. Per quanto riguarda le squadre delle semifinali, gli incontri delle partite di oggi sono disponibili di seguito.

Partite delle semifinali EWC MWI 2026 il 17 luglio:



Galaxy Phoenix vs. Natus Vincere alle 11:00 BST/12:00 CEST



Geltek Cyber Team vs. Team Vitality alle 13:30 BST/14:30 CEST



I vincitori di entrambe le partite accederanno alla finale del 18 luglio alle 13:30 BST/14:30 CEST, mentre i perdenti dovranno affrontare la partita per il terzo posto che si svolgerà prima alle 11:00 BST/12:00 CEST.