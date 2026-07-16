Esports World Cup 2026: Quattro squadre sono già state confermate per i playoff MLBB Women's International
Le restanti quattro squadre saranno determinate più tardi oggi.
Oggi, 16 luglio, si preannuncia un evento molto intenso per l'evento internazionale femminile Mobile Legends Bang Bang alla Coppa del Mondo Esports, poiché non solo la fase a gironi si concluderà e vedrà la formazione del tabellone a otto squadre della fase a eliminazione diretta, ma vedrà anche i quarti di finale di questa fase playoff, il che significa che un totale di otto squadre saranno eliminate nelle ore a venire.
Questo avviene dopo che quattro squadre sono state eliminate durante le attività della fase a gironi di ieri, con le prime vittime che sono state Aurora Storm, Geekay Esports FE, MIBR.LOS e Falcon Daisies. Per quanto riguarda gli altri che sono sull'orlo dell'eliminazione nel prossimo futuro, restano quattro partite della fase a gironi da giocare, in cui quattro squadre dovranno ottenere i loro biglietti per la fase a eliminazione diretta e quattro andranno all'aeroporto per prendere un volo per tornare a casa. Questi apparecchi possono essere visti qui sotto.
Partite della fase a gironi MWI dell'EWC per il 16 luglio:
- Gruppo A - Twisted Minds VN vs. Falcons Vega alle 10:00 BST/11:00 CEST
- Gruppo A - SAETA vs. Virtus.pro MENA alle 10:00 BST/11:00 CEST
- Gruppo B - Falcons Vega MENA vs. FUT Esports FE alle 11:30 BST/12:30 CEST
- Gruppo B - Gen.G Esports vs. Natus Vincere alle 11:30 BST/12:30 CEST
Per quanto riguarda le altre squadre eliminate oggi, non sapremo quali partite saranno confermate fino alla conclusione della fase a gironi nelle ore a venire. Quello che sappiamo è quando si giocherà ogni partita e quali squadre hanno già conquistato un posto nella fase a eliminazione diretta. Segui le partite qui sotto.
Incontri dei quarti di finale della fase a eliminazione diretta della MWI EWC per il 16 luglio:
- Galaxy Phoenix vs. TBC alle 13:45 BST/14:45 CEST
- Team Rey Young vs. TBC alle 17:15 BST/18:15 CEST
- Geltek Cyber Team vs. TBC alle 16:45 BST/17:45 CEST
- Team Vitality vs. TBC alle 18:15 BST/19:15 CEST