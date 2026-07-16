Esports World Cup 2026: Quattro squadre sono già state confermate per i playoff MLBB Women's International

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Oggi, 16 luglio, si preannuncia un evento molto intenso per l'evento internazionale femminile Mobile Legends Bang Bang alla Coppa del Mondo Esports, poiché non solo la fase a gironi si concluderà e vedrà la formazione del tabellone a otto squadre della fase a eliminazione diretta, ma vedrà anche i quarti di finale di questa fase playoff, il che significa che un totale di otto squadre saranno eliminate nelle ore a venire.

Questo avviene dopo che quattro squadre sono state eliminate durante le attività della fase a gironi di ieri, con le prime vittime che sono state Aurora Storm, Geekay Esports FE, MIBR.LOS e Falcon Daisies. Per quanto riguarda gli altri che sono sull'orlo dell'eliminazione nel prossimo futuro, restano quattro partite della fase a gironi da giocare, in cui quattro squadre dovranno ottenere i loro biglietti per la fase a eliminazione diretta e quattro andranno all'aeroporto per prendere un volo per tornare a casa. Questi apparecchi possono essere visti qui sotto.

Partite della fase a gironi MWI dell'EWC per il 16 luglio:



Gruppo A - Twisted Minds VN vs. Falcons Vega alle 10:00 BST/11:00 CEST



Gruppo A - SAETA vs. Virtus.pro MENA alle 10:00 BST/11:00 CEST



Gruppo B - Falcons Vega MENA vs. FUT Esports FE alle 11:30 BST/12:30 CEST



Gruppo B - Gen.G Esports vs. Natus Vincere alle 11:30 BST/12:30 CEST



Per quanto riguarda le altre squadre eliminate oggi, non sapremo quali partite saranno confermate fino alla conclusione della fase a gironi nelle ore a venire. Quello che sappiamo è quando si giocherà ogni partita e quali squadre hanno già conquistato un posto nella fase a eliminazione diretta. Segui le partite qui sotto.

Incontri dei quarti di finale della fase a eliminazione diretta della MWI EWC per il 16 luglio: