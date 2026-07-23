Esports World Cup 2026: Quattro Teamfight Tactics squadre per i playoff sono già state confermate

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È quasi ora che si svolga la parte Playoff dell'evento Teamfight Tactics della Coppa del Mondo Esports, dato che restano solo quattro partite nella fase a gironi. Tutte e quattro si svolgeranno da oggi, 23 luglio, quando otto squadre saranno ridotte a quattro superstiti, ognuna delle quali si unirà alle altre quattro squadre dei Playoff che hanno già garantito il loro passaggio al turno successivo.

A tal fine, sappiamo che Weibo Gaming, Flash Wolves, AG.AL e Virtus.pro saranno tutti presenti nei Playoff, ma per quanto riguarda chi li unirà, gli incontri delle ultime quattro partite della fase a gironi sono disponibili di seguito. Ancora una volta, in questa fase del torneo si gioca vincere e entrare, il che significa che solo i vincitori avanzano - cosa che si rifletterà nel tabellone dei playoff a eliminazione diretta.