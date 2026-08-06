Esports World Cup 2026: ROC Esports e Geekay Esports guadagnano i biglietti per le semifinali della Coppa del Mondo Honor of Kings

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Siamo nelle fasi finali della Coppa del Mondo Honor of Kings della Coppa del Mondo Esports 2026, con i playoff ormai ben avviati. Il piano per oggi, 6 agosto, è ospitare le due partite dei quarti di finale, il che significa che entro la fine della giornata sapremo le partite confermate delle semifinali. Ma questo significa anche che metà dei quarti di finale è già conclusa, con due squadre avanzate e due eliminate eliminate.

ROC Esports eliminato Team Vitality in modo convincente per 4-1, il che significa che avanza alle semifinali e affronterà il vincitore di AG.AL contro Aurora Gaming. Dall'altra parte del tabellone, Geekay Esports ha superato Team Nemesis in modo altrettanto convincente per 4-1, il che significa che la squadra affronterà il vincitore di Kuaishou Gaming contro Virtus.pro.

Per quanto riguarda gli orari delle partite di oggi, potete vedere queste informazioni qui sotto.



AG. AL vs. Aurora Gaming alle 13:45 BST/14:45 CEST



Kuaishou Gaming vs. Virtus.pro alle 10:00 BST/11:00 CEST



Le semifinali si terranno poi domani, 7 agosto, tutte prima della partita per il terzo posto e della finale di sabato 8 agosto.