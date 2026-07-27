Esports World Cup 2026: RvPLegend di Hyperspirit solleva EA Sports Trofeo del Campionato del Mondo FC Pro

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Alla fine della scorsa settimana sono state condivise la data ufficiale di uscita e molte nuove informazioni relative a EA Sports FC 27, confermando che il gioco uscirà su PC e console a settembre. Tutto ciò è avvenuto anche prima del Campionato Mondiale EA Sports FC Pro che si svolge alla Coppa del Mondo Esports a Parigi, Francia.

Sì, una delle tre finali dello scorso weekend ha visto incoronato un vincitore EA Sports FC 26, con l'onore che è andato a Razvan "RvPLegend" Puiu, di Hyperspirit. Il giocatore rumeno è riuscito a farsi strada fino alla fase a eliminazione diretta, conquistando il capo di Umut "Umut" Gültekin, Gustavo "GugaFerraz" Ferraz, Alihan "Alihan" Hadzhi, Nassim "Nassada" Dahman e Levy "levyfinn" Rieck lungo il percorso.

Per riferimento, uscendo dalla fase a gironi, RvPLegend era 11° in classifica e, in questa corsa alla fase a eliminazione diretta, è riuscito a battere tre dei quattro migliori giocatori della fase a gironi, rendendo questo risultato ancora più impressionante.

RvPLegend tornerà a casa con 250.000 dollari per i suoi sforzi e anche 1.000 punti Club Championship per la sua organizzazione che si farà conoscere nel torneo più ampio. Questo risultato è anche l'ultimo grande risultato per il circuito professionistico EA Sports FC 26, poiché quando l'azione riprenderà, EA Sports FC 27 sarà la base del gioco utilizzata.