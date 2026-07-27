Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
esports
EA Sports FC 26

Esports World Cup 2026: RvPLegend di Hyperspirit solleva EA Sports Trofeo del Campionato del Mondo FC Pro

La stagione competitiva 2025-26 per il videogioco di football è ormai giunta al termine.

HQ

Alla fine della scorsa settimana sono state condivise la data ufficiale di uscita e molte nuove informazioni relative a EA Sports FC 27, confermando che il gioco uscirà su PC e console a settembre. Tutto ciò è avvenuto anche prima del Campionato Mondiale EA Sports FC Pro che si svolge alla Coppa del Mondo Esports a Parigi, Francia.

Sì, una delle tre finali dello scorso weekend ha visto incoronato un vincitore EA Sports FC 26, con l'onore che è andato a Razvan "RvPLegend" Puiu, di Hyperspirit. Il giocatore rumeno è riuscito a farsi strada fino alla fase a eliminazione diretta, conquistando il capo di Umut "Umut" Gültekin, Gustavo "GugaFerraz" Ferraz, Alihan "Alihan" Hadzhi, Nassim "Nassada" Dahman e Levy "levyfinn" Rieck lungo il percorso.

Per riferimento, uscendo dalla fase a gironi, RvPLegend era 11° in classifica e, in questa corsa alla fase a eliminazione diretta, è riuscito a battere tre dei quattro migliori giocatori della fase a gironi, rendendo questo risultato ancora più impressionante.

RvPLegend tornerà a casa con 250.000 dollari per i suoi sforzi e anche 1.000 punti Club Championship per la sua organizzazione che si farà conoscere nel torneo più ampio. Questo risultato è anche l'ultimo grande risultato per il circuito professionistico EA Sports FC 26, poiché quando l'azione riprenderà, EA Sports FC 27 sarà la base del gioco utilizzata.

EA Sports FC 26

Testi correlati

0
EA Sports FC 26 Score

EA Sports FC 26

RECENSIONE. Scritto da Johan Vahlström

L'autunno si sta insinuando, ma in EA Sports FC 26 è sempre estate, se vuoi che lo sia. Il calcio è sui nostri schermi e abbiamo controllato se tutto è davvero buono come sembra.



Caricamento del prossimo contenuto