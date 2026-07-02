Esports World Cup 2026: Sono stati condivisi tutti i dettagli sulla Honor of Kings World Cup

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Uno dei tanti, tantissimi grandi tornei di videogiochi che si presentano alla Coppa del Mondo Esports di quest'estate è la Honor of Kings World Cup, che riunisce 20 delle migliori squadre da tutto il mondo per competere per una fetta di un montepremi di 3 milioni di dollari. Il grande evento inizierà il 30 luglio e, con questa data di inizio a meno di un mese di distanza, sono state ora condivise informazioni ufficiali e complete sul torneo.

Per prima cosa, ci viene detto che l'evento si giocherà su una patch dedicata del gioco creata per il torneo, basata su Honor of Kings Stagione 15. Offrirà 111 eroi giocabili e offrirà alle squadre "massima profondità strategica e flessibilità nel ban-pick."

Oltre a questo, l'evento riunirà effettivamente i migliori giocatori dei circuiti Honor of Kings e Arena of Valor, con le squadre qualificate elencate di seguito.



AG. AL



Kuaishou Gaming



Buriram United Esports



Team Flash



Deep Cross Gaming



Team Vitality



Team Nemesis



OG Esports



Aurora Gaming



Geekay Esports



ROC Esports



BOOM Esports



Titan Esports Club



Lista nera internazionale



MIBR. LOS



Influenza Rabbia



Virtus.pro



Nongshim RedForce



S8UL Esports



Revenant XSpark



Per quanto riguarda il formato, ci sarà un evento Play-In che vedrà otto squadre ridotte a quattro sopravvissuti. Queste quattro squadre rimanenti accederanno alla fase a gironi, dove saranno presenti 16 squadre e saranno divise in quattro gruppi, dove le prime due squadre di ciascun gruppo accederanno ai Playoff. I Playoff vedranno poi otto squadre contendersi la gloria, con la finale che si terrà l'8 agosto.

Anche in questo caso, tutto questo si terrà a Parigi, in Francia, poiché è la città preferita per la Coppa del Mondo di Esports 2026.