Esports World Cup 2026: Sono stati definiti i due gruppi per l'evento Free Fire
Ogni gruppo includerà 12 squadre che si contenderanno i posti nelle finali e nella fase di sopravvivenza.
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Quando inizierà questa estate la seconda settimana della Coppa del Mondo di Esports, i fan potranno assistere all'evento Free Fire, che inizierà il 15 luglio e terminerà il 18 luglio. Il torneo riunirà 24 delle migliori squadre e organizzazioni da tutto il mondo per competere per una fetta di un montepremi di 1 milione di dollari, e con l'azione che si avvicina, ora sappiamo come tutte le squadre siano state inserite nei rispettivi gruppi.
In totale, ci saranno due gruppi da 12 squadre, dove nella fase a gironi le squadre cercheranno di evitare di essere le due peggiori classificate del proprio gruppo, tutto per evitare un'eliminazione anticipata dal torneo. Lì quattro migliori squadre di ogni gruppo si qualificano direttamente per le Finali, mentre le restanti sei accederanno alla Fase di Sopravvivenza, dove le 12 organizzazioni totali si sfideranno per altri quattro biglietti per le Finali. Inutile dire che una buona corsa nella fase a gironi potrebbe salvare una squadra da molti mal di testa e stress.
Tenendo questo in mente, i due gruppi sono i seguenti.
Gruppo A:
- AG. AL
- Aurora Gaming
- Buriram United Esports
- Orgoglio dei Demoni
- DRS Gaming
- EVOS Divine
- GunDynasty
- FORTE
- ParadoX Gaming
- Team Apex Gaming
- Team Falcons
- Titan Esports Club
Gruppo B:
- Al Ahli Esports
- Fluxo W7m
- LYON
- MiBR.LOS
- MIA Corp
- RRQ Kazu
- S8UL Esports
- Secret WAG
- Straw Hat Esports
- Team Vitality
- Total Gaming
- Menti Contorte