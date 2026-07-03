Esports World Cup 2026: Sono stati definiti i due gruppi per l'evento Free Fire

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Quando inizierà questa estate la seconda settimana della Coppa del Mondo di Esports, i fan potranno assistere all'evento Free Fire, che inizierà il 15 luglio e terminerà il 18 luglio. Il torneo riunirà 24 delle migliori squadre e organizzazioni da tutto il mondo per competere per una fetta di un montepremi di 1 milione di dollari, e con l'azione che si avvicina, ora sappiamo come tutte le squadre siano state inserite nei rispettivi gruppi.

In totale, ci saranno due gruppi da 12 squadre, dove nella fase a gironi le squadre cercheranno di evitare di essere le due peggiori classificate del proprio gruppo, tutto per evitare un'eliminazione anticipata dal torneo. Lì quattro migliori squadre di ogni gruppo si qualificano direttamente per le Finali, mentre le restanti sei accederanno alla Fase di Sopravvivenza, dove le 12 organizzazioni totali si sfideranno per altri quattro biglietti per le Finali. Inutile dire che una buona corsa nella fase a gironi potrebbe salvare una squadra da molti mal di testa e stress.

Tenendo questo in mente, i due gruppi sono i seguenti.

Gruppo A:



AG. AL



Aurora Gaming



Buriram United Esports



Orgoglio dei Demoni



DRS Gaming



EVOS Divine



GunDynasty



FORTE



ParadoX Gaming



Team Apex Gaming



Team Falcons



Titan Esports Club



Gruppo B:



Al Ahli Esports



Fluxo W7m



LYON



MiBR.LOS



MIA Corp



RRQ Kazu



S8UL Esports



Secret WAG



Straw Hat Esports



Team Vitality



Total Gaming



Menti Contorte

