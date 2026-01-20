Esports World Cup 2026: Sono stati rivelati tutti i 24 titoli presenti
Sarà un altro festival dei mostri quando tutto si svolgerà in estate.
Non si può negare che il Esports World Cup sia il più grande evento esports dell'anno. Ombreggiato dalle preoccupazioni dello sportwashing (o esportswashing in questo caso) e dalla situazione estremamente critica dei diritti umani nel paese ospitante, l'Arabia Saudita, il festival ha un'ambizione che nulla nel mondo del gaming competitivo può avvicinarsi a eguagliare.
Per il 2025, abbiamo visto quasi 70 milioni di dollari offerti in premi e distribuiti in una miriade di competizioni in oltre 20 giochi diversi e in un periodo di sette settimane. Inutile dire che, se ti piace il gaming competitivo, era impossibile perdersi EWC nell'estate del 2025.
E chiaramente questo sarà di nuovo così per il 2026, dato che ora il Esports World Cup ha confermato le 24 partite che presenterà al prossimo evento. Non sappiamo ancora come saranno suddivisi in competizioni, dato che molte avranno opzioni maschili e femminili, o allo stesso modo il montepremi totale che sarà offerto, ma almeno qui sotto potete vedere l'intera lista dei titoli.
- Apex Legends
- Call of Duty: Black Ops 7
- Call of Duty: Warzone
- Scacchi
- Counter-Strike 2
- Fuoco incrociato
- Dota 2
- EA Sports FC 26
- Fatal Fury: La città dei lupi
- Fortnite
- Fuoco Libero
- Onore dei Re
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Overwatch 2
- PUBG: Mobile
- PUBG: Campi di battaglia
- Rainbow Six: Assedio
- Rocket League
- Street Fighter 6
- Tattiche di combattimento di squadra
- Tekken 8
- Trackmania
- Valorant
Non conosciamo ancora le date confermate per l'EWC 2026, ma una ragionevole ipotesi è che si svolgerà da fine giugno, a luglio e fino ad agosto.