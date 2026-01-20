Esports World Cup 2026: Sono stati rivelati tutti i 24 titoli presenti

HQ

Non si può negare che il Esports World Cup sia il più grande evento esports dell'anno. Ombreggiato dalle preoccupazioni dello sportwashing (o esportswashing in questo caso) e dalla situazione estremamente critica dei diritti umani nel paese ospitante, l'Arabia Saudita, il festival ha un'ambizione che nulla nel mondo del gaming competitivo può avvicinarsi a eguagliare.

Per il 2025, abbiamo visto quasi 70 milioni di dollari offerti in premi e distribuiti in una miriade di competizioni in oltre 20 giochi diversi e in un periodo di sette settimane. Inutile dire che, se ti piace il gaming competitivo, era impossibile perdersi EWC nell'estate del 2025.

E chiaramente questo sarà di nuovo così per il 2026, dato che ora il Esports World Cup ha confermato le 24 partite che presenterà al prossimo evento. Non sappiamo ancora come saranno suddivisi in competizioni, dato che molte avranno opzioni maschili e femminili, o allo stesso modo il montepremi totale che sarà offerto, ma almeno qui sotto potete vedere l'intera lista dei titoli.



Apex Legends



Call of Duty: Black Ops 7



Call of Duty: Warzone



Scacchi



Counter-Strike 2



Fuoco incrociato



Dota 2



EA Sports FC 26



Fatal Fury: La città dei lupi



Fortnite



Fuoco Libero



Onore dei Re



League of Legends



Mobile Legends: Bang Bang



Overwatch 2



PUBG: Mobile



PUBG: Campi di battaglia



Rainbow Six: Assedio



Rocket League



Street Fighter 6



Tattiche di combattimento di squadra



Tekken 8



Trackmania



Valorant



Non conosciamo ancora le date confermate per l'EWC 2026, ma una ragionevole ipotesi è che si svolgerà da fine giugno, a luglio e fino ad agosto.