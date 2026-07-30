Esports World Cup 2026: Team Falcons PH e Yangon Galacticos ottengono il biglietto per le semifinali della MLBB Mid Season Cup

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Ora restano solo sei squadre nella Mobile Legends Bang Bang Mid Season Cup della Coppa del Mondo di Esports di Parigi, dato che due delle quattro partite dei quarti di finale sono terminate, il che significa che conosciamo anche una delle due semifinali.

Dopo aver spaccato PRO Esports in modo 3-0, Yangon Galacticos è avanzato nel torneo, mentre Team Falcons PH ha seguito l'esempio in un risultato simile per 3-1 contro Team Vitality. Questo significa Team Falcons PH e Yangon Galacticos in una delle semifinali domani (31 luglio) alle 13:30 BST/14:30 CEST.

Per quanto riguarda le altre due squadre delle semifinali, queste saranno determinate dopo le ultime due partite dei quarti di finale che si svolgono oggi, entrambe che potete vedere qui sotto.