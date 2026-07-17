Esports World Cup 2026: Team Spirit e Rune Eaters eliminati dai playoff Dota 2

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Ieri, 16 luglio, è iniziata la parte dei playoff per l'evento Dota 2 della Coppa del Mondo di Esports a Parigi. Il piano per questa parte è di offrire due partite al giorno per il resto della settimana, con i Quarti di finale che si terranno tra il 16 e il 17 luglio, le semifinali domani 18 luglio, e la partita per il terzo posto e la finale domenica 19 luglio.

A tal fine, metà delle partite dei quarti di finale si è svolta ieri, il che significa che due squadre sono passate e due squadre sono state eliminate definitivamente. I risultati hanno visto Team Yandex spaccare Team Spirit in modo 2-0, mentre Parivision ha fatto in modo simile contro Rune Eaters in un confronto 2-0. Questo risultato significa che Team Yandex e Parivision si affronteranno in una delle due semifinali.

Per quanto riguarda gli incontri di oggi, alle 12:00 BST/13:00 CEST, Team Falcons si sfiderà contro Vici Gaming, con Nigma Galaxy contro BB Team che inizierà alle 15:30 BST/16:30 CEST. I vincitori completeranno la seconda semifinale mentre i perdenti saranno eliminati definitivamente.

Cosa vi aspettate dalle partite di oggi?