Esports World Cup 2026: Team Vision ha superato Aurora Gaming per conquistare il titolo Teamfight Tactics

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Durante il weekend della Esports World Cup si sono svolte tre finali importanti, con la più piccola delle tre dedicata a Teamfight Tactics. Era il più piccolo del gruppo, poiché 'solo' metteva un montepremi di 500.000 dollari da vincere, una cifra piuttosto modesta rispetto all'evento PUBG: Battlegrounds da 2 milioni di dollari.

Tuttavia, solo perché il premio in denaro era una frazione rispetto agli altri eventi, ciò non cambiava il fatto che un trofeo fosse disponibile da conquistare, così come 1.000 punti Club Championship per l'organizzazione vincitrice.

E tutto questo finì per andare a Team Vision, che si è rivelato quello da battere nei Playoff. L'organizzazione ha eliminato Virtus.pro, poi ha eliminato Flash Wolves, tutto questo prima di organizzare una finale contro Aurora Gaming, dove ha poi travolto la squadra rivale per 3-0 per conquistare con sicurezza il trofeo e ulteriori ricompense.

Il guadagno esatto per Team Vision è di $150.000, ma i Punti del Club Championship significano che l'organizzazione è ora salita al quarto posto nella classifica generale con 1.750 punti totali, solo 50 punti dietro Team Vitality al terzo posto.