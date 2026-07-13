Esports World Cup 2026: Unlimit vince in Apex Legends dopo una fase tesa delle Finali

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Ci sono state tre finali importanti che si sono svolte lo scorso fine settimana alla Coppa del Mondo di Esports a Parigi, Francia, tra cui l'evento Apex Legends che ha incoronato un vincitore dopo aver selezionato le 40 squadre qualificate.

In totale, in questo evento erano in palio 2 milioni di dollari, con il vincitore che si sarebbe portato a casa 600.000 dollari di premi. Dopo una fatica estenuante delle Finali che durò fino all'infinito, questo vincitore si rivelò l'organizzazione giapponese Unlimit, che totalizzò 93 punti, sufficienti per finire davanti al secondo classificato Team Vision e al terzo classificato Sentinels.

Questa vittoria significa anche che Unlimit ha guadagnato 1.000 punti nel Campionato Club, il che significa che, dopo gli eventi della prima settimana di gioco, in cui tre diverse organizzazioni hanno vinto una finale importante, Unlimit è ora in testa alla classifica e alla classifica.

Per quanto riguarda il prossimo futuro per Unlimit, la squadra tornerà in Asia per competere nell'APAC North Split 2 quando questo si terrà tra il 21 agosto e il 13 settembre.