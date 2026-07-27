Esports World Cup 2026: Virtus.pro incoronato campione PUBG: Battlegrounds

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È passato un altro weekend e altri eventi finali si sono conclusi come parte della Coppa del Mondo di Esports. A tal fine, l'evento PUBG: Battlegrounds, uno dei tornei più grandi poiché ha messo in palio 2 milioni di dollari, ha concluso la fase delle Grand Finals, che ha visto 16 squadre sfidarsi in 18 partite distribuite in tre giorni. Questi ormai si sono conclusi, il che significa che sappiamo chi è uscito vincitore.

Dopo aver segnato ben 159 punti, Virtus.pro è stato nominato campione. È stato un risultato piuttosto confortevole per l'organizzazione, poiché la seconda classificata con The Vicious è riuscita a segnare 126 punti, due punti davanti a Natus Vincere al terzo posto e tre punti a Team Falcons al quarto.

Il punteggio imponente di V.P è arrivato dopo aver vinto tre delle partite, arrivare secondo in altre tre e persino aver ottenuto un terzo posto in un'altra, il che significa che in quasi metà delle partite del fine settimana, V.P ha ottenuto un risultato sul podio.

Questo risultato significa anche che V.P torna a casa con 660.000 dollari di premio in denaro più 1.000 punti Club Championship, il che significa che dopo la settimana 3, V.P è sulla scia di NAVI, con solo 300 punti di differenza tra le due organizzazioni in classifica.