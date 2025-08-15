Esports World Cup: confermati i 16 finali di PUBG: Battlegrounds

HQ

Si preannuncia un altro fine settimana frenetico e impegnativo al Esports World Cup, poiché sono previste diverse finali. Uno dei più grandi è l'evento PUBG: Battlegrounds, un torneo che ha $ 2 milioni in palio, e che inizierà le sue grandi finali oggi prima di concludere e incoronare un campione domani.

Detto questo, ora conosciamo le 16 squadre finaliste, e sono le seguenti:



ROC Esports



Theerathon Cinque



AGAL



Strada Petrichor



Menti contorte



Cambia il gioco



Virtus.pro



Squadra Falchi



I Mercenari



Natus Vincere



Liberi



17 Giochi



T1



Gen.G Esports



Inizio Gioco Vincente



TOYO Esports



Ogni squadra gareggerà in tutte le 12 delle prossime partite della Grand Finals che si svolgeranno nei prossimi due giorni, e la squadra alla fine con i migliori piazzamenti complessivi e il conteggio delle uccisioni solleverà il trofeo, tornerà a casa con $ 650.000 di premio in denaro e 1.000 Club Points per le rispettive organizzazioni.