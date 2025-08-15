esports
PUBG: Battlegrounds
Esports World Cup: confermati i 16 finali di PUBG: Battlegrounds
Le finalissime iniziano oggi e si concluderanno domani.
Si preannuncia un altro fine settimana frenetico e impegnativo al Esports World Cup, poiché sono previste diverse finali. Uno dei più grandi è l'evento PUBG: Battlegrounds, un torneo che ha $ 2 milioni in palio, e che inizierà le sue grandi finali oggi prima di concludere e incoronare un campione domani.
Detto questo, ora conosciamo le 16 squadre finaliste, e sono le seguenti:
- ROC Esports
- Theerathon Cinque
- AGAL
- Strada Petrichor
- Menti contorte
- Cambia il gioco
- Virtus.pro
- Squadra Falchi
- I Mercenari
- Natus Vincere
- Liberi
- 17 Giochi
- T1
- Gen.G Esports
- Inizio Gioco Vincente
- TOYO Esports
Ogni squadra gareggerà in tutte le 12 delle prossime partite della Grand Finals che si svolgeranno nei prossimi due giorni, e la squadra alla fine con i migliori piazzamenti complessivi e il conteggio delle uccisioni solleverà il trofeo, tornerà a casa con $ 650.000 di premio in denaro e 1.000 Club Points per le rispettive organizzazioni.