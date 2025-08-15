Gamereactor

PUBG: Battlegrounds

Esports World Cup: confermati i 16 finali di PUBG: Battlegrounds

Le finalissime iniziano oggi e si concluderanno domani.

Si preannuncia un altro fine settimana frenetico e impegnativo al Esports World Cup, poiché sono previste diverse finali. Uno dei più grandi è l'evento PUBG: Battlegrounds, un torneo che ha $ 2 milioni in palio, e che inizierà le sue grandi finali oggi prima di concludere e incoronare un campione domani.

Detto questo, ora conosciamo le 16 squadre finaliste, e sono le seguenti:


  • ROC Esports

  • Theerathon Cinque

  • AGAL

  • Strada Petrichor

  • Menti contorte

  • Cambia il gioco

  • Virtus.pro

  • Squadra Falchi

  • I Mercenari

  • Natus Vincere

  • Liberi

  • 17 Giochi

  • T1

  • Gen.G Esports

  • Inizio Gioco Vincente

  • TOYO Esports

Ogni squadra gareggerà in tutte le 12 delle prossime partite della Grand Finals che si svolgeranno nei prossimi due giorni, e la squadra alla fine con i migliori piazzamenti complessivi e il conteggio delle uccisioni solleverà il trofeo, tornerà a casa con $ 650.000 di premio in denaro e 1.000 Club Points per le rispettive organizzazioni.

PUBG: Battlegrounds

