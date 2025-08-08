Esports World Cup: ecco i risultati della fase a gironi di Call of Duty: Warzone

HQ

L'evento Call of Duty: Warzone al Esports World Cup è ben avviato. La fase a gironi si è già conclusa, il che significa che le migliori sette squadre hanno già timbrato il biglietto per la fase finale, mentre le restanti 14 rientrano in un girone dell'ultima possibilità in cui solo sette avanzeranno, mentre le altre sette saranno eliminate dal torneo.

Con questo in mente, le sette squadre qualificate sono le seguenti:



100 Ladri



NOVO Esports



ROC Esports



Squadra Falchi



Visione del team



Menti contorte



Virtus.pro



Le 14 squadre nella fase dell'ultima chance invece (che si giocherà oggi) sono:



100 Ladri



Il team 9z



ARGENTUM. ALE



OLIO EVOS



FaZe Clan



Cinque Paure



Fnatic



Gamax Esports



Compagni gentili



Cerchio interno



KOI



Leviatano



La vittoria uccide tutti



XO Esports



Con le finali che si terranno sabato 9 agosto, chi pensi che ne uscirà vincitore?