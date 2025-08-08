Esports World Cup: ecco i risultati della fase a gironi di Call of Duty: Warzone

L'evento Call of Duty: Warzone al Esports World Cup è ben avviato. La fase a gironi si è già conclusa, il che significa che le migliori sette squadre hanno già timbrato il biglietto per la fase finale, mentre le restanti 14 rientrano in un girone dell'ultima possibilità in cui solo sette avanzeranno, mentre le altre sette saranno eliminate dal torneo.
Con questo in mente, le sette squadre qualificate sono le seguenti:
Le 14 squadre nella fase dell'ultima chance invece (che si giocherà oggi) sono:
Con le finali che si terranno sabato 9 agosto, chi pensi che ne uscirà vincitore?