Call of Duty: Warzone 2

Esports World Cup: ecco i risultati della fase a gironi di Call of Duty: Warzone

14 squadre ora combattono per la sopravvivenza, mentre sette attendono pazientemente le finali.

L'evento Call of Duty: Warzone al Esports World Cup è ben avviato. La fase a gironi si è già conclusa, il che significa che le migliori sette squadre hanno già timbrato il biglietto per la fase finale, mentre le restanti 14 rientrano in un girone dell'ultima possibilità in cui solo sette avanzeranno, mentre le altre sette saranno eliminate dal torneo.

Con questo in mente, le sette squadre qualificate sono le seguenti:


  • 100 Ladri

  • NOVO Esports

  • ROC Esports

  • Squadra Falchi

  • Visione del team

  • Menti contorte

  • Virtus.pro

Le 14 squadre nella fase dell'ultima chance invece (che si giocherà oggi) sono:


  • Il team 9z

  • ARGENTUM. ALE

  • OLIO EVOS

  • FaZe Clan

  • Cinque Paure

  • Fnatic

  • Gamax Esports

  • Compagni gentili

  • Cerchio interno

  • KOI

  • Leviatano

  • La vittoria uccide tutti

  • XO Esports

Con le finali che si terranno sabato 9 agosto, chi pensi che ne uscirà vincitore?

Call of Duty: Warzone 2

