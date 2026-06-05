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Esports World Cup: Ecco le squadre confermate per il torneo Rocket League

15 (in un certo senso, 16) squadre sono state assicurate per l'evento, con l'ultimo posto assegnato a una squadra Last Chance Qualifier.

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Tra un mese, la Coppa del Mondo di Esports inizierà a Parigi, in Francia, vedendo molti dei nomi e organizzazioni più importanti del mondo degli esports viaggiare nella capitale francese per partecipare a uno dei più di 20 tornei in cui sono in palio in totale 75 milioni di dollari.

Uno di questi giochi in evidenza è Rocket League, con questo gioco che sarà presente nelle fasi successive della più ampia EWC, con azione prevista dal 12 al 16 agosto. Con questo evento ancora a breve distanza, le squadre confermate (o almeno la maggior parte) sono state nominate, con 14 squadre ben definite, due pronte a sfidarsi in uno spareggio e un ultimo posto da assegnare al vincitore di un torneo Last Chance Qualifier in arrivo.

Per quanto riguarda le squadre confermate, sappiamo per certo che queste 14 saranno presenti.


  • Karmine Corp

  • Compagni Gentili

  • Team Vitality

  • Ninja in pigiama

  • NRG

  • Shopify Rebellion

  • Spacestation Gaming

  • MiBR

  • Furia

  • Menti Contorte

  • Team Falcons

  • R8 Esports

  • Cinque Paure

  • TSM

Uno dei posti rimanenti andrà a PWR o Wildcard, poiché le due squadre si sfideranno in una fase di spareggio poiché attualmente hanno gli stessi punti nella classifica RLCS Oceania. Non è chiaro quando si giocherà questa partita.

Allo stesso modo, il posto finale sarà assegnato al vincitore della Last Chance Qualifier, che si giocherà nei giorni precedenti tra l'8 e il 10 agosto. Le squadre che parteciperanno a questa parte del gioco devono ancora essere determinate.

Non vedi l'ora di arrivare alla Coppa del Mondo di Esports?

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