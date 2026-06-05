Esports World Cup: Ecco le squadre confermate per il torneo Rocket League
15 (in un certo senso, 16) squadre sono state assicurate per l'evento, con l'ultimo posto assegnato a una squadra Last Chance Qualifier.
Tra un mese, la Coppa del Mondo di Esports inizierà a Parigi, in Francia, vedendo molti dei nomi e organizzazioni più importanti del mondo degli esports viaggiare nella capitale francese per partecipare a uno dei più di 20 tornei in cui sono in palio in totale 75 milioni di dollari.
Uno di questi giochi in evidenza è Rocket League, con questo gioco che sarà presente nelle fasi successive della più ampia EWC, con azione prevista dal 12 al 16 agosto. Con questo evento ancora a breve distanza, le squadre confermate (o almeno la maggior parte) sono state nominate, con 14 squadre ben definite, due pronte a sfidarsi in uno spareggio e un ultimo posto da assegnare al vincitore di un torneo Last Chance Qualifier in arrivo.
Per quanto riguarda le squadre confermate, sappiamo per certo che queste 14 saranno presenti.
- Karmine Corp
- Compagni Gentili
- Team Vitality
- Ninja in pigiama
- NRG
- Shopify Rebellion
- Spacestation Gaming
- MiBR
- Furia
- Menti Contorte
- Team Falcons
- R8 Esports
- Cinque Paure
- TSM
Uno dei posti rimanenti andrà a PWR o Wildcard, poiché le due squadre si sfideranno in una fase di spareggio poiché attualmente hanno gli stessi punti nella classifica RLCS Oceania. Non è chiaro quando si giocherà questa partita.
Allo stesso modo, il posto finale sarà assegnato al vincitore della Last Chance Qualifier, che si giocherà nei giorni precedenti tra l'8 e il 10 agosto. Le squadre che parteciperanno a questa parte del gioco devono ancora essere determinate.
Non vedi l'ora di arrivare alla Coppa del Mondo di Esports?