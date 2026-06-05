Esports World Cup: Ecco le squadre confermate per il torneo Rocket League

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Tra un mese, la Coppa del Mondo di Esports inizierà a Parigi, in Francia, vedendo molti dei nomi e organizzazioni più importanti del mondo degli esports viaggiare nella capitale francese per partecipare a uno dei più di 20 tornei in cui sono in palio in totale 75 milioni di dollari.

Uno di questi giochi in evidenza è Rocket League, con questo gioco che sarà presente nelle fasi successive della più ampia EWC, con azione prevista dal 12 al 16 agosto. Con questo evento ancora a breve distanza, le squadre confermate (o almeno la maggior parte) sono state nominate, con 14 squadre ben definite, due pronte a sfidarsi in uno spareggio e un ultimo posto da assegnare al vincitore di un torneo Last Chance Qualifier in arrivo.

Per quanto riguarda le squadre confermate, sappiamo per certo che queste 14 saranno presenti.



Karmine Corp



Compagni Gentili



Team Vitality



Ninja in pigiama



NRG



Shopify Rebellion



Spacestation Gaming



MiBR



Furia



Menti Contorte



Team Falcons



R8 Esports



Cinque Paure



TSM



Uno dei posti rimanenti andrà a PWR o Wildcard, poiché le due squadre si sfideranno in una fase di spareggio poiché attualmente hanno gli stessi punti nella classifica RLCS Oceania. Non è chiaro quando si giocherà questa partita.

Allo stesso modo, il posto finale sarà assegnato al vincitore della Last Chance Qualifier, che si giocherà nei giorni precedenti tra l'8 e il 10 agosto. Le squadre che parteciperanno a questa parte del gioco devono ancora essere determinate.

Non vedi l'ora di arrivare alla Coppa del Mondo di Esports?