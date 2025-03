Ecco il tabellone per il torneo Major II 2025 della Call of Duty League

HQ

È quasi giunto il momento per il secondo dei quattro tornei Major nella stagione 2025 Call of Duty League, poiché dopo diverse settimane di qualificazione e persino un torneo minore, il tabellone è ora fissato per il Major che sarà ospitato da OpTic Texas e si svolgerà tra il 20 e il 23 marzo.

Secondo l'aspetto del tabellone, le prime otto squadre da Stage 2 si trovano nel tabellone Winners, ma le ultime quattro sono tutte immediatamente teste di serie nel tabellone Elimination, dove rischiano di essere eliminate dopo una sola sconfitta.

Con questo in mente, le prime quattro partite nel lato Winners sono le seguenti:



Los Angeles Thieves vs. Boston Breach



Carolina Royal Ravens contro Vancouver Surge



Atlanta Faze contro Minnesota Rokkr



Toronto Ultra contro Cloud9 New York



Le quattro squadre in attesa nel lato Elimination includono la squadra ospitante OpTic Texas. Per quanto riguarda chi saranno le teste di serie - e Miami Heretics, Vegas Falcons (che devono ancora vincere una partita in questa stagione...), e Los Angeles Guerrillas - saranno teste di serie, lo sapremo dopo il primo turno di Winners partite.

Chi pensi sia il favorito per vincere il torneo Major II ?