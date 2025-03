Karmine Corp rivendica Rocket League Championship Series Birmingham Major

HQ

Gli eSport sono tornati nel Regno Unito durante il fine settimana per un importante torneo che si è svolto a Birmingham.Rocket League L'evento, noto semplicemente come Birmingham Major, ha visto la partecipazione di 16 delle migliori squadre di tutto il mondo e, dopo alcuni giorni di azione, ora abbiamo un vincitore da evidenziare.

Il titolo è andato a Karmine Corp, che è riuscito a superare The Ultimates in un finale dominante che è culminato in una sconfitta per 4-0. Va detto che Karmine Corp si è rivelato un po' un mostro in questo evento, poiché la squadra ha perso solo una manciata di turni durante l'intero torneo, con forse la loro prestazione più debole arrivata nel primo turno dei playoff.

Questo risultato significa che Karmine Corp stanno tornando a casa con $ 102.000 di premio in denaro, oltre a un carico di RLCS Points che tornerà utile per assicurarsi il piazzamento al World Championship alla fine della stagione.