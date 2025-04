La Coppa del Mondo di Esports sarà caratterizzata da un montepremi totale record di $ 70+ milioni

HQ

Stavamo aspettando con impazienza notizie sul montepremi totale per Esports World Cup di quest'anno e se supererà le aspettative superando l'enorme montepremi di $ 60+ milioni dell'anno scorso. Ora abbiamo informazioni certe su questo fronte e la notizia principale è che il festival del 2025 sarà caratterizzato da un premio in denaro da record.

In totale, ci è stato detto che il 2025 Esports World Cup offrirà un montepremi totale che supera i 70 milioni di dollari. Il numero esatto non è citato, ma sappiamo un po' come verrà distribuito.

27 milioni di dollari saranno assegnati ai primi 16 club del Club Championship, con il vincitore che porterà a casa 7 milioni di dollari. Il resto del montepremi sarà assegnato ai rispettivi tornei, con oltre 38 milioni di dollari in offerta, più 450.000 dollari assegnati a ciascun premio MVP per torneo e oltre 5 milioni di dollari accantonati per gli eventi di qualificazione Road to EWC.

Ralf Reichert, CEO del Esports World Cup Foundation, ha dichiarato: "Il montepremi record di 70+ milioni di dollari, insieme al nostro impegno per il Club Partner Program e ai nostri accordi pluriennali con gli editori, è un privilegio annunciare e convalidare il nostro scopo di elevare l'industria, dando ai giocatori, ai club, agli editori e a tutti gli altri stakeholder la stabilità necessaria per investire per il successo futuro. Sebbene più di 70 milioni di dollari siano una somma incredibile che cambia la vita, sono sempre allineati con una visione a lungo termine piuttosto che con un impatto a breve termine. Non si tratta solo di avere più soldi in gioco, ma di creare opportunità per tutti a tutti i livelli dell'ecosistema e rafforzare il settore per le generazioni a venire".

L'EWC prenderà il via il 7 luglio e durerà fino al 24 agosto. In totale, oltre 20 giochi ospiteranno tornei individuali, con la partecipazione di almeno 40 delle più grandi organizzazioni di eSport.