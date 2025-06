Gen.G completa l'incredibile impresa di rimanere imbattuto nella stagione primaverile di LCK

HQ

Gen.G Esports si stanno davvero preparando per essere uno da tenere d'occhio in questa stagione in competitivo League of Legends. Dopo essere stata sconfitta all'ultimo World Championship nel 2024 e nel LCK Cup nel 2025, la squadra coreana ha iniziato la stagione principale del 2025 con il botto, rimanendo imbattuta per tutta la Spring Season.

18 partite, 18 vittorie. Questa è la performance attuale di Gen.G, che negli ultimi mesi ha vinto 36 delle sue 41 partite totali, portandoli a una percentuale di vittorie dell'88%. Come ci si aspetterebbe, questo pone la squadra come una solida contendente per il Mid-Season Invitational, poiché ora hanno due opportunità di vincere una partita nel Road to MSI per ottenere un posto in quel torneo.

La domanda ora è anche se Gen.G può continuare questa performance nell'eventuale Summer Season, che probabilmente si verificherà da agosto, dopo gli eventi MSI e Esports World Cup a giugno e luglio.