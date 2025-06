Le "differenze nei sistemi contabili" hanno portato a una riduzione dei pagamenti del World Esports Championship 2024

HQ

Alcuni dei vincitori del recente World Esports Championship 2024 nel novembre dello scorso anno sono rimasti probabilmente scioccati quando hanno ricevuto i loro premi in denaro, notando che erano significativamente inferiori a quanto promesso. In effetti, è stato inferiore del 15% rispetto alle aspettative, cosa che ha portato a confusione e un po' di indignazione.

Ma si scopre che questo non è stato affatto intenzionale, almeno secondo il International Esports Federation, che in una nuova dichiarazione nota che la riduzione dei premi è stata il prodotto di "differenze nei sistemi contabili, nei tempi di fatturazione, nei pagamenti e nel bilanciamento finanziario".

Per intero, l'IESF spiega: "Le differenze nei sistemi contabili, nei tempi di fatturazione, nei pagamenti e nel bilanciamento finanziario hanno portato a squilibri temporanei nei registri finanziari, ed entrambi i team finanziari hanno riconciliato queste discrepanze. Riconosciamo che il nostro host di fiducia e i nostri partner finanziari hanno adempiuto ai loro obblighi in conformità con le tempistiche e i protocolli concordati".

Per garantire che ciò non accada di nuovo, ci viene detto che "il Comitato di Audit, Rischio e Governance sta conducendo una revisione finale per convalidare la risoluzione. Una volta completato, tutte le nazioni interessate riceveranno il saldo rimanente delle loro vincite senza ulteriori ritardi.