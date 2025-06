Call of Duty League Championship Weekend 2025: tutte le squadre, le date e il programma

HQ

Dopo una stagione intensa iniziata alla fine del 2024, il Call of Duty League si concluderà ancora una volta questo fine settimana, il tutto dopo il suo mega Championship Weekend evento. Questo torneo incoronerà un vincitore della stagione e sarà anche l'ultimo evento CDL che si giocherà il Call of Duty: Black Ops 6, poiché la prossima stagione passerà a Call of Duty: Black Ops 7.

Con l'evento alle porte, abbiamo preparato questo primer per assicurarti di avere tutte le informazioni e i dettagli necessari.

Quando e dove si svolgerà il weekend del campionato?

Si svolgerà tra il 26 e il 29 giugno presso il Kitchener Memorial Auditorium in Ontario, Canada.

Chi sono le squadre partecipanti?



Eretici di Miami



Ondata di Vancouver



Violazione di Boston



Ladri di Los Angeles



Corvi reali della Carolina



Toronto Ultra



OpTic Texas



Atlanta Faze



Qual è il calendario degli eventi?

Trattandosi di un evento in formato a doppia eliminazione, ogni squadra ha un'ancora di salvezza. Il programma per questo motivo è così.



26 giugno: Vincitori Round 1



27 giugno: Turno eliminatorio 1 + Vincitori turno 2



28 giugno: Turno eliminatorio 2 + Turno eliminatorio 3 + Finali vincitori + Finali eliminatorie



29 giugno: Grand Finals



Va detto che, essendo ambientati in Canada, molti di questi incontri si svolgeranno nelle prime ore del mattino del giorno successivo, ma in genere l'azione inizia alle 20:00 BST / 21:00 CEST di ogni giorno.

Quali sono gli incontri di apertura?



Ladri di Los Angeles contro Boston Breach



Vancouver Surge contro Miami Heretics



Atlanta Faze contro OpTic Texas



Toronto Ultra contro Carolina Royal Ravens



Chi è il favorito per la vittoria?

Attualmente, LA Thieves e Atlanta Faze sembrano i migliori contendenti, poiché ogni squadra ha vinto due delle quattro Majors in questa stagione, e sono anche le organizzazioni con il punteggio più alto in questa stagione, rispettivamente a 540 e 505 CDL Points. Il successivo più vicino è Toronto Ultra a 370.