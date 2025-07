Ecco le 16 squadre qualificate per il torneo Rocket League della Coppa del Mondo di Esports

HQ

Uno degli ultimi tornei al Esports World Cup vedrà le migliori Rocket League squadre di tutto il mondo dirigersi in Arabia Saudita per sfidarsi su un montepremi di $ 1 milione e per un lotto di Club Points anche per la loro rispettiva organizzazione. Questo evento si svolgerà tra il 14 e il 17 agosto e, con esso a circa cinque settimane di distanza, abbiamo ora l'elenco confermato delle squadre presenti.

Dalla regione Europa, saranno presenti Karmine Corp, Dignitas, Team Vitality e Geekay Esports. Per quanto riguarda il Nord America, NRG, The Ultimates, Spacestation Gaming e Gen.G Esports si sono qualificati. Osservando OCE, saranno presenti sia Wildcard che TSM, wheel Furia e Team Secret rappresentano la regione SAM. Infine, Team Falcons e Twisted Minds appariranno dalla regione MENA, Virtus.pro da APAC e FUT Esports dalla divisione SSA.

Di tutte queste squadre, chi si aspetta di vincere il torneo?