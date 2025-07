Coppa del Mondo Esports: la Coppa del Mondo PUBG Mobile inizia domani, ecco le squadre qualificate

HQ

Il grande PUBG Mobile World Cup è quasi arrivato. A partire da domani, 25 luglio, il mega evento prenderà il via al Esports World Cup, in cui 24 squadre si sfideranno in una serie di tappe nella speranza di essere l'ultima in piedi e detenere il trofeo, con una grande parte del montepremi di $ 3 milioni anche nei loro conti bancari.

Questo evento inizia domani e durerà fino al 3 agosto e, con questo in mente, ti starai chiedendo quali squadre si sono qualificate e parteciperanno alla fase a gironi, che è suddivisa in tre divisioni da otto squadre in cui le migliori otto avanzano alle finali e le ultime 16 accedono a una fase di sopravvivenza. Puoi trovare queste informazioni di seguito.

Gruppo Rosso:



Squadra Falchi



Horaa Esports



eArena



POWR eSports



Alpha7 Esports



Nongshim RedForce



Giochi su Weibo



Team AxTMG



Gruppo Verde:



IDA Esports



Gioco alfa



Alter Ego Ares



Team Gamax



Gioco intenso



Gioco Kinotrope



Gioco ThunderTalk



R8 Esports



Gruppo Giallo:



Fire Flux Esports



Regnum Carya Esports



4thrives Esports



Segreto di squadra



Visione del team



Influenza Rabbia



DRX



Yangon Galacticos



Di queste squadre, chi vedi come il favorito per vincere il torneo?