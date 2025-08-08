Italiano
EA Sports FC 25

Coppa del Mondo Esports: 8 giocatori sono già confermati per i playoff dell'FC Pro World Championship

Gli altri otto saranno determinati oggi.

Si preannuncia un altro fine settimana molto impegnativo al Esports World Cup, poiché sabato 9 agosto possiamo aspettarci le finali Rainbow Six: Siege X e Call of Duty: Warzone, che saranno poi seguite dalle finali EA Sports FC Pro World Championship domenica 10 agosto.

Parlando di quest'ultimo evento, abbiamo già un'idea molto precisa di come si sta delineando il tabellone dei playoff, dato che otto giocatori si sono già assicurati un posto. Dopo aver vinto i rispettivi gironi della fase a gironi, i seguenti individui (e la loro rispettiva organizzazione) appariranno tutti nella parte successiva dell'evento.


  • Guilherme "GuiBarros" Barros - New York Red Bulls

  • Danilo "Danipitbull" Pinto - Napoli

  • Manuel "ManuBachoore" Bachoore - Team Liquid

  • Jonas "Jonny" Wirth - S8UL Esports

  • Ahmad "AbuMakkah" Mujahid - Squadra Falchi

  • Emre "EmreYilmaz" Yilmaz - Team Liquid

  • Nicolas "nicolas99fc" Villalba - Cloud9

  • Francesco "Obrun2002" Tagliafierro - Exceed

I gironi inferiori della fase a gironi si concluderanno oggi, 8 agosto, il che significa che presto conosceremo gli ultimi posti per i playoff. Dopodiché, possiamo aspettarci il primo turno dei playoff che si terrà anche oggi, lasciando i quarti di finale per il 9 agosto e le semifinali e le finali per il 10 agosto.

