Coppa del Mondo Esports: Twisted Minds tiene a bada Gen.G Esports per sollevare il trofeo PUBG: Battlegrounds

Al Esports World Cup dello scorso fine settimana, uno dei più grandi tornei che è stato presentato è stato l'evento PUBG: Battlegrounds che ha visto molte delle migliori squadre di tutto il mondo presenti e che cercavano di accaparrarsi una fetta di un montepremi di $ 2 milioni.

Dopo un'intensa serie di finali, la squadra che è uscita in testa è finita per essere Twisted Minds, una squadra che è riuscita a ottenere un totale di 93 punti, che li ha messi al sicuro davanti all'impennata Gen. G Esports al secondo posto con 86 punti a loro nome.

Questo risultato ha anche significato che Twisted Minds ha lasciato Riyadh con $ 661.000 di premio in denaro, più un carico di PGS Points da utilizzare nella più ampia stagione di PGC, dove attualmente si trova al sesto posto, e Club Points da utilizzare anche nel Club Championship, dove attualmente si trova al quarto posto.