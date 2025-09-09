Campionato LTA 2025: le sei squadre qualificate sono confermate e il tabellone è fissato

HQ

È quasi ora di concludere la divisione LTA delle Americhe per la stagione 2025, poiché il LTA Championship 2025 si svolgerà da questo fine settimana, in cui vedremo le tre migliori squadre del LTA North scontrarsi con le tre migliori squadre del LTA South.

Con questo evento che prende il via nel fine settimana, il tabellone è già stato impostato e, a causa del modo in cui è organizzato, sappiamo già dove vengono distribuiti due dei tre slot regionali per Worlds 2025. Come la LEC, le squadre che si sono qualificate per la finale del girone superiore hanno guadagnato di default un biglietto Worlds, poiché il peggio che possono finire ora è al terzo posto, il che sarà sufficiente per strappare un posto.

Stando così le cose, mentre FlyQuest e Vivo Keyd Stars andranno a caccia di una vittoria nel torneo qui, entrambi saranno presenti a Worlds 2025. Per quanto riguarda lo slot finale, questo andrà a qualsiasi squadra sopravviva alla sfida del girone inferiore e riesca a vincere le prossime due partite e ad accaparrarsi un posto nella finale del girone inferiore contro il più basso tra FlyQuest /Vivo Keyd Stars. Queste quattro squadre sono 100 Thieves, Shopify Rebellion, RED Canids e PaiN Gaming.

Con tutto questo in mente, chi pensi sarà incoronato campione LTA e chi otterrà l'ultimo slot LTA Worlds ?