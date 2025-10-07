FaZe Clan fa marcia indietro tornando a Rain per il resto della stagione 22 della ESL Pro League

HQ

Molti hanno un po' sorpreso sentire cheFaZe Clan e Håvard "rain" Nygaard stavano ponendo fine a una relazione che durava da quasi un decennio. Ma questo è stato rivelato al mondo di recente, spiegando che i due intendono prendere strade separate. Anche se non proprio come previsto...

FaZe Clan ha fatto un po' marcia indietro e ha dato il benvenuto a Rain nella sua line-up principale Counter-Strike 2 per il resto del ESL Pro League Season 22. Questo sta accadendo perché per il resto del torneo, Jakub "jcobbb" Pietruszewski è stato messo in panchina, il che è solo temporaneo in quanto jcobbb tornerà nel roster principale della squadra al torneo CS Asia Championships 2025 dalla prossima settimana.

"Rain si riunirà immediatamente al roster attivo, mentre JCOBBB sarà spostato in panchina per il resto della stagione 22 della ESL Pro League.

"Dopo l'EPL, la pioggia tornerà in panchina e parteciperemo al CAC 2025 con un elenco di karrigan, broky, Twistzz, frozen e jcobbb".

Sei rimasto sorpreso da questo cambio di programma?