Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
esports

Gli Esports Awards 2025: tutti i nominati e le categorie

Lo spettacolo si terrà il 19 novembre e puoi votare per i vari candidati ora.

HQ

Presto, il 19 novembre, molti dei più grandi nomi di tutto il mondo degli eSport si recheranno a Las Vegas per partecipare ancora una volta a The Esports Awards. Questo spettacolo metterà in luce e riconoscerà coloro che hanno avuto il maggiore impatto sul mondo competitivo in questo anno solare, e con questo quasi arrivato, è stata annunciata la lista completa dei candidati e delle categorie. Dai un'occhiata qui sotto.

Gioco di eSport dell'anno:


  • Leggende dell'apice

  • Contrattacco 2

  • DOTA 2

  • Fortnite

  • Onore dei Re

  • Lega delle Leggende

  • Mobile Legends: Bang Bang

  • Pokémon Uniti

  • PUBG Mobile

  • Valorant

Gioco mobile di eSport dell'anno:


  • Brawl Stars

  • Call of Duty Mobile

  • Fuoco libero

  • Onore dei Re

  • Mobile Legends: Bang Bang

  • PUBG Mobile

  • Pokémon Uniti

Personalità dell'anno per gli eSport:


  • Animesh "Thug" Agarwal

  • Corentin "Gotaga" Houssein

  • Dan "apEX" Madesclaire

  • Ibai "Ibai" Llanos

  • Jeremy "Toast mascherato" Wang

  • Marc "Caedrel" Robert Lamont

  • Matthew "Nadeshot" Haag

  • Mossad "Msdossary" Aldossary

  • Seth "Scump" Abner

  • Kamel "Kameto" Kebir

Streamer dell'anno:


  • Caso "CaseOh" Baker

  • Darren "iShowSpeed" Watkins

  • Emily "ExtraEmily" Zhang

  • Félix "xQc" Lengyel

  • Ibai "Ibai" Llanos

  • Kai "Kai Cenat" Carlo Cenat III

  • Marc "Caedrel" Robert Lamont

  • Mark "ohnePixel" Zimmermann

  • Morgan "AngryGinge" Burtwistle

  • Nick "Lacy" Fosco

  • Nicholas "Jynxzi" Stewart

  • Payal "Payal Gaming" Dhare

Gruppo di contenuti eSport dell'anno:


  • Fnatic

  • Compagni gentili

  • Divino

  • Karmine Corp

  • S8UL

  • Sentinelle

  • T1

  • Squadra Eretici

  • Squadra Liquid

Creatore di contenuti di eSport dell'anno:


  • Alexandre "gAuLeS" Borba Chiqueta

  • Arran "TacticalRab" Francis

  • Cody "Clix" Biella

  • Donato "TheDonato" Muñoz

  • Jack "NiceWigg" Martin

  • Jonathan "JONATHAN GAMING" Amaral

  • Marc "Caedrel" Robert Lamont

  • Mark "ohnePixel" Zimmermann

  • Nicholas "Jynxzi" Stewart

  • Raj "Snax" Varma

  • Tarik "tarik" Celik

  • Thomas "ZooMaa" Paparatto

Giocatore dell'anno per la rivelazione negli eSport:


  • Brock "brawk" Somerhalder

  • Derek "Blaz" Blaz

  • Jann "Kirk" Kirk Solcruz Gutierrez

  • Kajetan "kaajak" Haremski

  • Mason "Mercules" Ramsey

  • Meng "DaShuai" Jiajun

  • Rasyah "Rasyah" Rasyid

  • Rudy "SkewMond" Semaan

  • Samy "dralii" Hajji

  • Sodbayar "Techno4K" Munkhbold

  • Zack "Stompn" Agnello

Squadra di eSport dell'anno:


  • AG Super Play - L'onore dei re

  • Furia - Assedio di Rainbow Six

  • Gen.G - League of Legends

  • Karmine Corp - Rocket League

  • Ladri di Los Angeles - Chiamata del dovere

  • NRG - Valorant

  • OpTic Texas - Chiamata al dovere

  • Squadra Falcons - DOTA

  • Squadra Falcons - Rocket League

  • Team Vitality - Counter-Strike 2

  • Vitalità della squadra - MLBB Femminile

Giocatore PC di eSport dell'anno:


  • Brock "brawk" Somerhalder

  • Danil "donk" Kryshkovets

  • Jason "f0rsakeN" Susanto

  • Jeong "Chovy" Ji-hoon

  • Jeong "Stalk3r" Hak-yong

  • João "Jv92" Vitor

  • Mathieu "ZywOo" Herbaut

  • Matthew "Whitemon" Filemon

  • Stanislav "Malr1ne" Potorak

Giocatore dell'anno di Esports Controller:


  • Anders "Vejrgang" Vejrgang

  • Goichi "GO1" Kishida

  • Lim "Ulsan" Soo-hoon

  • Mason "Mercules" Ramsey

  • Miron "Effetto" Novikov

  • Samy "dralii" Hajji

  • Thomas "Scrap" Ernst

  • Wyatt "LastShot" Gowan

  • Yazeed Abdullah "Kiileerrz" Bakhashwin

  • Zeng "Xiao Hai" Zhuojun

Organizzazione di eSport dell'anno:


  • ARGENTUM. ALE

  • G2 Esports

  • Gen.G

  • NRG

  • Gioco OpTic

  • Squadra Falchi

  • Squadra Liquid

  • Vitalità di squadra

  • Virtus.Pro

  • Giochi su Weibo

Allenatore di eSport dell'anno:


  • Alexandre "alecks" Sallé

  • Jin "zWy" Changlin

  • Julio "Julio" Coelho Neto Giacomelli

  • Kim "Kim" Jung-su

  • Kim "NineK" Bum-hoon

  • Kurtis "Aui_2000" Ling

  • Malkolm "bonkar" Rench

  • Matthew "Satthew" Ackermann

  • Rémy "XTQZZZ" Quoniam

Partner commerciale dell'anno per gli eSport:


  • DHL

  • Infinix

  • Intel

  • Logitech G

  • Mastercard

  • Mobil 1

  • Pepsico

  • Red Bull

  • Shopify

  • VISTO

  • Zenni

Editore di eSport dell'anno:


  • Arti elettroniche

  • Giochi epici

  • Krafton

  • Livello infinito

  • Valentina

  • Moonton

  • NetEase

  • Giochi di Riot

  • Valvola

Servizio di supporto agli eSport dell'anno:


  • Talento Luna Cattiva

  • Agenzia di selezione del personaggio

  • Diritto ESG

  • Agenzia di Talenti Evoluti

  • Cielo Media

  • Caricato

  • Ocelot Sport

  • Agenzia Prodigy

  • Agenzia Ulti

Piattaforma di supporto agli eSport dell'anno:


  • Fuoco lampo

  • Blitz.gg

  • Discordia

  • Classifiche degli eSport

  • FACCIA

  • GRIGLIA Esports

  • Liquipedia

  • Mobalitici

  • Lupo supremo

  • Shikenso

  • Rete di localizzazione

Campagna creativa dell'anno per gli eSport:


  • Team Vitality x Nescafé: Pronto a salire di livello

  • DHL - eFFiBOT Game: Campionato del Mondo

  • Team Vitality x Aldi: Rising Day

  • ALGS x Red Bull: iiTzTimmy + ImperialHal

  • Prime Video: Coppa del Mondo di eSport Sali di livello

  • Annuncio del roster di G2 Esports LoL

  • Campagna per il 25° anniversario del Team Liquid

Commentatore dell'anno di Esports Play by Play:


  • Anders Blume

  • Brandon "BSmith" Smith

  • Clayton "CaptainFlowers" Raines

  • Conner "Scrawny" Girvan

  • James "Kaelaris" Carrol

  • Lauren "Pansy" Scott

  • Mark "Onset" Hatcher

  • Michael "Yipes" Mendoza

  • Miles Ross

  • Owen "ODPixel" Davies

  • Il 7WG

  • Victoria "VikkiKitty" Perez

Commentatore dell'anno per gli eSport:


  • Andy "Bravo" Dudynsky

  • Andrew "Vedius" Day

  • Chad "SPUNJ" Burchill

  • Dan "Gaskin" Gaskin

  • Isaac "Azael" Cummings-Bentley

  • Josh "Sideshow" Wilkinson

  • Mohan "lava" Govindasamy

  • Thomas "Chance" Ashworth

Conduttore di eSport dell'anno:


  • Chris "Puckett" Puckett

  • Eefje "Sjokz" Depoortere

  • Evan "Raynday" Byron Raynr

  • Frankie Ward

  • Freya "Freya" Guglie

  • Ghassan "Milosh" Finge

  • Iain Chambers

  • James Banche

  • Lauren "GlitterXplosion" Laracuente

  • Laure Valée

  • Salome "Soe" Gschwind-Repp

  • Trevor "Quickshot" Henry

Analista di eSport dell'anno:


  • Emily Rand

  • Jack "Fresh" Allen

  • Jacob "Pimp" Winneche

  • John "JHawk" Harris

  • Joshua "acciaio" Nissan

  • Léo "Alphama" Robine

  • Mimi "aEvilcat" Wermcrantz

  • Robert "Dagda" Prezzo

  • Weston "Clutch" Prezzo

Puoi votare i tuoi giocatori e le tue personalità preferite andando qui.

Gli Esports Awards 2025: tutti i nominati e le categorie


Caricamento del prossimo contenuto