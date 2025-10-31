OG Esports ribadisce l'impegno per Counter-Strike 2 con l'intenzione di costruire un nuovo roster

HQ

Mentre alcune scene di eSport sono rischiose a causa del supporto e della sicurezza mediocri, questo è tutt'altro che il caso di Counter-Strike 2. La scena ha un fiorente ecosistema che si estende su diversi livelli e divisioni, ha migliaia di giocatori e innumerevoli squadre, e pianifica eventi per anni a venire con i vari organizzatori di tornei che competono per assicurarsi gli orari e le date migliori per ospitare i loro eventi. È un ottimo momento per essere negli eSport di CS2 e chiaramente OG Esports lo capisce.

In una dichiarazione sui social media, OG Esports riafferma il suo impegno nei confronti di CS2 spiegando che è in procinto di costruire un nuovo roster e che intende raggiungere ancora una volta l'apice dell'eSport.

"La scena attuale rappresenta un ecosistema più strutturato, competitivo e ricco di opportunità che mai. Con un calendario chiaro per i prossimi tre anni, i Major e l'economia delle figurine, oltre a un fiorente circuito supportato da numerosi tornei, questo è un panorama che premia l'impegno e l'eccellenza a lungo termine.

"Questo è il motivo per cui OG sta riaffermando la sua ambizione su Counter-Strike. Siamo pronti a investire ulteriormente nella scena, perché crediamo che questo gioco rappresenti uno dei pilastri più forti e sostenibili degli eSport di oggi. Sappiamo che il successo non arriva da un giorno all'altro, ma abbiamo già visto i risultati dei nostri sforzi e siamo determinati a continuare a spingere. Il progresso richiede decisioni difficili ma necessarie. Quelli che affrontiamo con piena consapevolezza e con l'obiettivo di costruire un futuro più forte".

Non è chiaro quando incontreremo la nuova e migliorata line-up di OG, ma il team ha affermato che sta "lavorando senza sosta" e che il roster rifletterà i suoi valori di "resilienza, passione e ricerca infinita della grandezza".