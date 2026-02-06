Blizzard conferma date e luoghi per gli eventi live di Overwatch Champions Series 2026

HQ

Non è chiaro se gli esports di Overwatch e la Overwatch Champions Series raggiungeranno mai lo stesso livello di rilevanza di quanto ha fatto la Overwatch League, ma Blizzard non si fermerà nel tentativo di tornare a quel livello.

A tal fine, l'OWCS del 2026 sarà epico, includendo tre importanti eventi internazionali e in presenza che si estenderanno per tutto l'anno solare. La prima avverrà alla fine della Tappa 1, con il Champions Clash previsto dal 22 al 24 maggio a Tokyo, in Giappone. Poi arriverà il Campionato di metà stagione tra il 29 luglio e il 2 agosto, che si terrà a Riyadh, Arabia Saudita, come parte del ritorno della Coppa del Mondo Esports. Infine, le World Finals arriveranno in Cina dal 2 al 6 dicembre, con la città ospitante esatta ancora da confermare.

Blizzard ha anche confermato che i biglietti per il Campionato di Metà Stagione sono ora disponibili da ottenere, con informazioni relative al Champions Clash e alle World Finals che saranno condivise in un secondo momento.